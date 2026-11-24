El consjero de Presidencia Juan Saez de Bereciartu, durante una visita al hangar del helicóptero de rescate del Gobierno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ampliará y reforzará el servicio del segundo helicóptero destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, que pasará a prestar servicio durante cinco meses y medio al año, 45 días más que en el contrato anterior, y asumirá nuevas funciones de apoyo a la atención de otras emergencias.

El nuevo contrato, en avanzado estado de licitación, contará con un presupuesto de 2,55 millones de euros para tres años (850.000 euros anuales). Esto supone un incremento del 143 por ciento respecto al proyecto de contratación anterior, que quedó desierto debido al fuerte incremento de los precios, lo que obligó a replantear las condiciones y diseñar uno nuevo que garantizara su viabilidad e incluyera las mejoras.

La vigencia inicial será de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales hasta alcanzar un máximo de cinco, para "dotar de mayor estabilidad a esta prestación".

Además, entre otras mejoras, esta segunda aeronave tendrá su base en el aeropuerto de Santander y estará disponible en exclusiva para Cantabria, lo que "mejorará los tiempos de respuesta de forma importante".

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Presidencia y Seguridad, Juan Sáez Bereciartu, durante una visita al hangar del helicóptero de rescate del Gobierno en el aeropuerto Seve Ballesteros. Allí ha conocido de primera mano los medios y protocolos de actuación del Equipo de Intervención de Protección Civil (EIPC) y ha mantenido un encuentro con los profesionales que integran este servicio.

Sáez Bereciartu ha indicado que el nuevo contrato del segundo helicóptero responde a "la necesidad de adaptar el servicio al incremento de los costes y a la mayor demanda de medios aéreos para atender grandes emergencias", especialmente los incendios forestales, y garantiza una mejora sustancial respecto a las condiciones inicialmente previstas.

Ha apuntado que, junto a su misión principal de apoyo a la extinción de incendios forestales, podrá intervenir en operaciones de búsqueda y salvamento, transporte de personas, rescates en tierra sin grúa, traslado de material, rescate de animales, aprovisionamiento y asistencia a núcleos de población aislados, así como en servicios preventivos de vigilancia.

El responsable de Presidencia ha recordado que, tras los grandes incendios del verano de 2025, el Ejecutivo regional decidió ampliar a todo el año la disponibilidad del segundo helicóptero.

También ha informado de las mejoras introducidas en el actual contrato de la aeronave de rescate Delta Romeo, formalizado a finales de julio para los próximos tres años, con una inversión de 9,4 millones de euros, un 82,3 por ciento más que el contrato anterior.

Entre las principales novedades figura la presencia permanente de la tripulación y los técnicos en el aeropuerto de Santander, una medida que permite reducir en unos 20 minutos el tiempo estimado de respuesta ante una emergencia.

Asimismo, incorpora una regulación de los tiempos de vuelo y descanso que permitirá aumentar la capacidad de actuación durante las épocas de mayor actividad de incendios forestales, así como la disponibilidad de personal médico con formación para operaciones terrestres, incluidos los rescates de espeleosocorro y las intervenciones nocturnas en las que no resulta posible utilizar el helicóptero.

CRECEN LAS INTERVENCIONES

Por otro lado, Saez Bereciartu ha puesto en valor el trabajo del Equipo de Intervención de Protección Civil, que contará próximamente con una plantilla completa de diez profesionales.

Este equipo realizó en 2025 un total de 221 intervenciones, 178 con apoyo del helicóptero y 43 por tierra, y atendió a 205 personas mientras que en lo que va de 2026, ha llevado a cabo 260 intervenciones, un 17,6 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, de las que 219 contaron con apoyo aéreo y 41 se realizaron por tierra.

A esta actividad se suman las 26 intervenciones realizadas por el segundo helicóptero, Maya Dama, en apoyo a la extinción de incendios forestales. Por su parte, el Delta Romeo ha efectuado este año 33 actuaciones de apoyo en este ámbito.

El consejero ha subrayado que estos medios aéreos son un "complemento imprescindible", a la labor en tierra de los más de 400 profesionales dedicados directamente a la extinción, entre bomberos forestales, agentes del medio natural, personal de emisora y técnicos de guardia, además de los recursos del sistema de protección civil, el 112, los bomberos del SEMCA y de los servicios municipales y las agrupaciones de voluntarios.

LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Por otro lado y a preguntas de los medios de comunicación, Sáez Bereciartu ha afirmado que tiene la intención de que la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria (ASECAN), que permitirá la integración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del 061 en la Sala del 112, se apruebe en esta legislatura.

Ha reconocido que la nueva agencia puede haber generado "algún tipo de inquietud en en relación con el personal", --concretamente se ha referido a los bomberos del SEMCA-- pero ha dicho que esas inquietudes "son fácilmente resolubles" siempre que haya la posibilidad de "trasladarles cuáles van a ser las condiciones de la unificación".

Además, ha puesto de manifiesto que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y ha subrayado que la unificación "va a permitir una mejor y mas coordinada atención de las emergencias".