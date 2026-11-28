Escaparate de una tienda por el Black Friday, a 27 de noviembre de 2026. - Álex Zea - Europa Press

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en el mercadillo de Potes, que permitieron la retirada de juguetes y otros productos incluidos en la Red de Alerta de Consumo por presentar riesgos para la seguridad de las personas consumidoras, el Gobierno de Cantabria ha querido poner en valor la labor preventiva y permanente que desarrolla el Servicio de Consumo a través de su Sección de Inspección.

Y es que, la protección de los consumidores constituye una de las funciones esenciales de la Dirección General de Comercio y Consumo, que realiza de forma continuada campañas de control e inspección de productos para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, etiquetado, información al consumidor y condiciones de comercialización.

Estas actuaciones se desarrollan, tanto en el marco de las campañas nacionales como mediante campañas específicas diseñadas por la propia comunidad autónoma para responder a situaciones de especial interés o riesgo detectadas en el mercado.

Entre las actuaciones desarrolladas en los últimos años, destacan las campañas de inspección realizadas durante el Black Friday para verificar el cumplimiento de la normativa sobre información de precios y descuentos; las campañas de control de la comercialización de la miel y de otros productos de consumo habitual; la vigilancia de prácticas comerciales potencialmente abusivas, o actuaciones extraordinarias como las desarrolladas con motivo del eclipse solar, en las que se verificó la adecuación de las gafas de observación comercializadas al público.

Asimismo, los inspectores del Servicio de Consumo realizan de manera habitual controles en establecimientos comerciales, mercadillos y otros canales de venta, incorporando en todas sus actuaciones la comprobación de productos incluidos en las redes de alerta nacionales y europeas, así como la toma de muestras para su posterior análisis cuando resulta necesario.

La sección de inspección tramita más de 1.500 expedientes anualmente, muchos de ellos terminan en procedimientos sancionadores y en otros, se le añade la retirada y/o destrucción de productos.

La Dirección General de Comercio y Consumo forma parte de la Red de Alerta de Productos, un sistema de intercambio rápido de información entre administraciones públicas que permite detectar, comunicar y retirar del mercado productos que pueden representar un riesgo para la salud o la seguridad de las personas consumidoras.

En el ámbito de los productos no alimenticios, esta red conecta a las comunidades autónomas con la Administración General del Estado y con el sistema europeo Safety Gate, facilitando la identificación inmediata de artículos inseguros y la adopción coordinada de medidas de control en todo el territorio.

Por su parte, en materia alimentaria, los avisos se gestionan a través de los sistemas de alerta coordinados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), permitiendo una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pueda afectar a la salud pública.

Toda la información sobre las campañas, recomendaciones y actuaciones de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria está disponible en nuestra página web (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).