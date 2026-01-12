Cantabria registra una racha de viento de 97 kilómetros por hora, la cuarta del país - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado este lunes, a las 14.30 horas, en Cabaña Veónica (Parque Nacional de Picos de Europa), una racha de viento de 97 kilómetros por hora, la cuarta más fuerte del país.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press, el dato de la estación cántabra solo ha sido superado por otras dos asturianas, también situadas en el propio Parque Nacional de Picos de Europa (Vega de Ario, con 112 km/h, y Vega de Uriellu, con 100 km/h), y la de Estaca de Bares, en La Coruña (102 km/h).

En el ámbito regional, le siguen San Roque de Riomiera y Santander, ambas con 82 kilómetros por hora; Alto Campoo, con 80 km/h; y Ramales de la Victoria, con 76 km/h.

Además, la estación pasiega de San Roque de Riomiera ha registrado una velocidad máxima de 59 kilómetros por hora, lo que la coloca como la octava más alta del país.