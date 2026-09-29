Cantabria reivindica el corredor Cantábrico-Mediterráneo para "romper el aislamiento ferroviario" y poder crecer

Cantabria reivindica el corredor con el Mediterráneo para romper su aislamiento ferroviario - GOBIERNO

TERUEL, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, ha reivindicado este martes en Teruel el desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo como una infraestructura estratégica para ·romper el aislamiento ferroviario" de esta comunidad, mejorar sus conexiones con el resto de España y Europa y favorecer nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo económico para la región.

El también titular de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha defendido en la provincia aragonesa, durante su participación en el foro sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo junto a representantes de esa comunidad, la Valenciana y Castilla y León, la necesidad de abordar esta infraestructura "desde una visión conjunta" que permita vertebrar el territorio y garantizar que todas las autonomías dispongan de las mismas oportunidades.

"Cantabria es una región solidaria, pero también es una región reivindicativa, que va a exigir que se la trate igual que al resto de comunidades", ha advertido el consejero del ramo, para reclamar que "no haya comunidades de primera y comunidades de segunda en el ámbito de las comunicaciones" y que Cantabria disponga de "las mismas oportunidades de crecer que las demás".

En este sentido, ha asegurado que la conexión Santander-Sagunto es "absolutamente estratégica" para Cantabria y requiere previamente contar con una conexión con Bilbao mediante un tren de altas prestaciones para pasajeros y mercancías que permita a la comunidad disponer "por fin de una infraestructura del siglo XXI". Se trata de una actuación "vital" para conectar Cantabria con la red mediterránea y con Europa, por lo que el Gobierno autonómico -ha avisado- "no va a renunciar a ella".

"Que nadie dude de que vamos a ser una región reivindicativa, pero también vamos a ser una región que busque alianzas para mejorar nuestro desarrollo", ha afirmado Media, que ha destacado la importancia de conformar un frente común con otras regiones para reclamar al Gobierno de España las conexiones ferroviarias que permitan a Cantabria incorporarse a las principales redes nacionales y europeas.

Durante su intervención, el consejero ha puesto también el foco en el papel del Puerto de Santander, "uno de los principales motores de la región" y que, según ha advertido, "no se puede quedar fuera de las principales líneas de transporte de mercancías". Precisamente para favorecer el crecimiento y la conectividad del Puerto, Media ha puesto en valor el desarrollo de la intermodal ferroviaria del Llano de La Pasiega. El convenio para su construcción se firmó recientemente entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno regional, con una inversión de 62 millones de euros.

Durante su intervención, ha lamentado que Cantabria se haya quedado fuera de las principales redes de comunicación nacionales y europeas a consecuencia, ha criticado, de "la mala gestión" de anteriores gobiernos autonómicos, lo que ha contribuido a convertirla en "una isla en la cornisa cantábrica".

Para revertir esta situación, Media ha destacado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga trabaja en la mejora de sus propias infraestructuras, la potenciación del Puerto de Santander y la reivindicación al Estado para modernizar y ampliar la red ferroviaria de pasajeros y mercancías.

'DECLARACIÓN DE TERUEL'

Al término del encuentro, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León han suscrito la 'Declaración de Teruel' para trasladar al Gobierno de España una posición común en defensa del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y reclamar las inversiones necesarias para su ejecución.

El documento rechaza la vía única como solución definitiva y apuesta por una infraestructura de doble vía, ancho internacional, integrada en los corredores europeos de transporte y ejecutada "de manera urgente", que contribuya a garantizar el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades.

Las cuatro comunidades manifiestan además su voluntad de seguir trabajando de forma conjunta para que el Corredor sea "una prioridad en la agenda política" y se acometan las inversiones necesarias para convertirlo en una infraestructura "competitiva y sostenible".