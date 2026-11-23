Presentación de la campaña 'Comprar en Nueva Ciudad nos une'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su apoyo a la campaña de dinamización comercial 'Comprar en Nueva Ciudad nos une', una iniciativa promovida por la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad que se desarrollará durante el próximo mes de diciembre con el objetivo de fomentar las compras en el comercio de proximidad y reforzar el vínculo entre los vecinos y los establecimientos de este barrio de Torrelavega.

La campaña, presentada junto al Ayuntamiento de Torrelavega y la asociación comercial del barrio, propone a los clientes completar una colección de nueve imanes que conforman una imagen del histórico Mercado Nacional de Ganados, uno de los símbolos más representativos de Nueva Ciudad.

La Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, ha destacado que esta actuación representa el modelo de colaboración que permite mantener "vivo y competitivo" el comercio local.

Una cooperación en la que, según su director general, Rosendo Ruiz, "las administraciones públicas aportan apoyo institucional, financiación y acompañamiento técnico, pero donde el verdadero motor de la dinamización comercial son las asociaciones de comerciantes y los propios empresarios que, día a día, mantienen abiertos sus negocios en los barrios, pueblos y ciudades".

Para Ruiz, iniciativas como esta demuestran que la innovación, la creatividad y el compromiso con el territorio "siguen siendo algunas de las principales fortalezas del comercio cántabro".

Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y tejido comercial para desarrollar acciones atractivas que incentiven el consumo local y generen actividad económica.

"La fortaleza del comercio de proximidad reside en las personas que lo hacen posible. Las administraciones debemos acompañar y apoyar, pero los auténticos protagonistas de la dinamización comercial son las asociaciones y los comerciantes que trabajan cada día para mantener la actividad económica y la vida en nuestros barrios y municipios", ha insistido Ruiz.

Y ha subrayado que el comercio local desempeña "un papel fundamental que va mucho más allá" de la actividad económica y que los establecimientos de proximidad contribuyen a generar empleo, fijar población, reforzar la cohesión social y mantener espacios urbanos y rurales "más dinámicos, seguros y habitables".

Por ello, el Gobierno de Cantabria mantiene una línea de colaboración estable con asociaciones de comerciantes de toda la comunidad, apoyando campañas de promoción, actividades de fidelización, acciones de digitalización y proyectos de innovación comercial que contribuyen a mejorar la competitividad del sector.

El director general de Comercio ha agradecido el trabajo desarrollado por la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad, presidida por Marta Saiz, así como la implicación del Ayuntamiento de Torrelavega a través de su Concejalía de Comercio, y es que ha considerado que esta colaboración institucional constituye "un ejemplo de cómo la suma de esfuerzos permite desarrollar iniciativas atractivas y eficaces en beneficio del comercio local".

La campaña 'Comprar en Nueva Ciudad nos une' refleja precisamente, ha continuado Ruiz, ese espíritu de cooperación y compromiso compartido con el objetivo común de seguir fortaleciendo un comercio "cercano, profesional y comprometido con el territorio, capaz de generar valor económico y social para el conjunto de Cantabria".