Cantabria roza las 90 empresas tecnológicas y supera los 72 millones de euros de facturación

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria continúa consolidando su posicionamiento como uno de los ecosistemas tecnológicos emergentes del norte de España al contar ya con 89 empresas tecnológicas e innovadoras que generan 811 empleos y alcanzan una facturación conjunta superior a los 72 millones de euros, según el Informe Regional de Empresas Tech e Innovadoras de Cantabria 2026 elaborado por Scoutyn junto a SODERCAN (www.sodercan.es).

El informe refleja además una creciente apuesta regional por la innovación, la digitalización y la transferencia tecnológica, puesto que Cantabria acumula más de 66 millones de euros de inversión levantada por startups y compañías tecnológicas, mientras el ecosistema comienza a consolidar compañías con capacidad de escalar y competir en mercados internacionales.

Actualmente, el ecosistema cántabro está formado por 58 startups, cinco scaleups y 25 pymes innovadoras. Aunque las startups representan la mayor parte del tejido emprendedor, las scaleups concentran un fuerte impacto económico: generan 241 empleos y facturan más de 26,3 millones de euros, con una media superior a los 5,2 millones de euros por compañía.

Santander se consolida como el gran núcleo tecnológico de la comunidad, concentrando 45 empresas tech, 447 empleos y más de 20,4 millones de euros de facturación conjunta. También destacan municipios como Castro Urdiales, Reocín, Santa Cruz de Bezana y Torrelavega, que comienzan a ganar peso dentro del mapa innovador regional.

Por sectores, Industria 4.0 lidera el ecosistema cántabro con ocho empresas, 79 empleos y cerca de 12 millones de euros de facturación. También destacan verticales como foodtech, digital brands, energía, aerospace, biotech, big data y sportech, reflejando una creciente diversificación tecnológica de la región.

Uno de los principales motores del ecosistema ha sido el crecimiento de la inversión pública y privada en innovación. Según recoge el informe, Cantabria ha duplicado la inversión pública en I+D+i en los dos últimos años, pasando de 38 millones de euros en 2023 a 79 millones en 2025.

La comunidad también ha escalado diez posiciones en el Regional Innovation Scoreboard de la Unión Europea, convirtiéndose en la segunda autonomía española que más ha mejorado en ese periodo.

En inversión privada, el ecosistema cántabro muestra todavía una fuerte concentración en pocas operaciones, aunque con tickets de gran tamaño. Bound4Blue protagoniza algunas de las principales rondas del ecosistema regional, incluyendo una operación de 38 millones de euros cerrada en 2025 junto a inversores como OCTAVE Capital, Motion Ventures, Shift4Good, GTT y CDTI.

El informe destaca además el papel de iniciativas como Xtela Connect, C-Meet, el Programa de Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica de SODERCAN o el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), que están reforzando la conexión entre startups, industria y grandes corporaciones.

Cantabria también está impulsando programas específicos de talento y formación tecnológica en ámbitos como inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad o desarrollo de videojuegos, con el objetivo de reducir la brecha entre formación y demanda laboral tecnológica.

Sin embargo, el ecosistema innovador cántabro mantiene todavía una importante brecha de género. Solo el 15% de las personas fundadoras identificadas son mujeres, aunque sectores como edtech, biotech o foodtech muestran una presencia femenina creciente.

LA IA TRIPLICA SU PRESENCIA EN ESPAÑA

A nivel nacional, el ecosistema tecnológico español continúa acelerando su crecimiento y consolidación. España alcanzó en 2025 un total de 10.294 empresas tech e innovadoras, frente a las 8.580 registradas en 2024, lo que supone un crecimiento cercano al 20%.

El empleo generado por el sector aumentó un 27%, pasando de 107.987 a 137.042 puestos de trabajo, mientras que la facturación conjunta del ecosistema se incrementó un 30%, superando los 19.442 millones de euros.

Las pymes tecnológicas se consolidan como el gran motor del crecimiento del ecosistema, aumentando un 59% en número de compañías y concentrando gran parte del impacto económico. Madrid y Cataluña continúan liderando el ecosistema español, con Cataluña a la cabeza en número de empresas tech y Madrid liderando en empleo y facturación.

Por sectores, SaaS, eHealth e Inteligencia Artificial concentran el mayor volumen de compañías, destacando especialmente el auge de la IA, que crece un 210% en apenas un año, pasando de 309 a 959 empresas.

En inversión, el ecosistema español alcanzó los 3.210 millones de euros en 327 operaciones durante 2025, superando los datos del año anterior. Sin embargo, la brecha de género permanece estancada: las mujeres representan únicamente el 17% de las personas fundadoras de empresas tecnológicas, el mismo porcentaje registrado en 2024.

Scoutyn Scoutyn es una plataforma de inteligencia de mercado especializada en startups, scaleups y pymes tecnológicas de España y Portugal.