Cantabria roza este sábado los 30 grados, con Ramales a 29,5

Archivo - Peña del Moro, en Ramales de la Victoria.-ARCHIVO - FNYH - Archivo

SANTANDER 23 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha vivido este sábado una nueva jornada de calor, aunque menos que este viernes en el que batió récord para un mes de mayo. Ramales de la Victoria, con 29,5 grados centígrados, es la localidad donde más ha subido el mercurio de los termómetros en la región, lejos de los 36,7 que registró ayer.

Los siguientes en la lista son Cubillo de Ebro (Valderredible) y Bárcena Mayor (Los Tojos) con 29,4ºC, según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

También destacan los valores que han anotado Polientes (Valderredible) y Tama (Cillorigo de Liébana): 29,1 y 28,8 grados, respectivamente.

A nivel nacional, el ranking de las máximas lo ha liderado el aeropuerto de Sevilla donde se han alcanzado los 38,3ºC.

Toda Cantabria ha estado en esta jornada en aviso naranja y amarillo por tormentas, y amarillo por lluvia, y este domingo lo volverá a estar en este último nivel de alerta y por estos fenómenos en todo el territorio, a excepción del litoral.