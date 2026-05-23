Noche tropical en Cantabria donde varias localidades superan los 20 grados

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SANTANDER 23 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha pasado una noche tropical donde varias localidades han llegado a superar los 20 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Y es que el mercurio de los termómetros ha rebasado ese valor en municipios como Castro Urdiales, Ramales de la Victoria, Santander, Cillorigo de Liébana o San Felices de Buelna, después de una jornada de sábado donde la región ha rozado los 37 grados y ha batido el récord histórico de calor para un mes de mayo.

En concreto, Castro Urdiales ha sido el lugar donde más han subido las máximas esta noche en la comunidad, al llegar a los 22,8ºC. Le siguen Ramales de la Victoria (21,7ºC), la capital cántabra (21,6ºC), Tama (21,5), en Cillórigo de Liébana, y San Felices de Buelna (21,4), todos estos valores anotados a la medianoche. La máxima nacional la ha registrado Santa Marta, en Badajoz, con 28,9ºC.

Por contra, las mínimas regionales las han marcado las zonas de montaña como Cabaña Verónica (6,1ºC) y el Mirador del Cable (9,3ºC), ambos en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa. También figuran en esta lista Alto Campoo (10ºC), Coriscao (10,6ºC) y Fuente Dé (10,7ºC).

AVISO NARANJA POR TORMENTAS Y AMARILLO POR LLUVIAS

La AEMET ha decretado para este sábado el aviso naranja (peligro importante) por tormentas en Liébana, la Cantabria del Ebro, el centro y el valle de Villaverde.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 14.00 a las 20.00 horas, cuando en estas zonas se esperan tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y/o abundante y rachas muy fuertes de viento. En el centro y el valle de Villaverde es más probable en la mitad occidental.

Tras las 20.00 horas, el aviso descenderá a amarillo (peligro bajo) hasta la medianoche.

Además, la AEMET mantiene la alerta amarilla por tormentas en el litoral desde las 14.00 hasta la medianoche, así como por lluvias en toda la región en la misma franja horaria. Se prevén precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora.