Cantabria está este sábado en aviso por olas de 5 metros

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El litoral de Cantabria está este sábado, 14 de marzo, en aviso amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos que dejarán olas de hasta cinco metros.
En concreto, este nivel de alerta estará vigente hasta las 20.00 horas por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.
Todo ello después de que a primera hora de esta mañana el aviso haya descendido a amarillo, ya que durante la noche de este viernes y esta madrugada ha estado decretado el naranja (peligro importante).