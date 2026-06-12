Cantabria, segunda CCAA donde más subieron los precios en mayo, un 3,7%

Archivo - Varias personas esperan con maletas y observan los carteles de salidas en una estación de tren - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma donde más subieron los precios el pasado mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, un 3,7 por ciento, por detrás únicamente de Madrid, donde repuntaron una décima más (3,8%) y por delante de la media de España, donde la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo se mantuvo en el 3,2%, con lo que acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán.

En los cinco primeros meses de 2026, la tasa del IPC se sitúa en el 1,6% en la región, una décima en este caso por debajo del conjunto del país (1,7%), según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la inflación interanual en Cantabria del 3,7% incidió especialmente el encarecimiento del transporte, un 7,6%, pero también la subida de los precios en el ámbito del cuidado personal (5,6%), restaurantes y alojamientos (5,1%), la sanidad (3,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%), alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%), seguros y servicios financieros (2,8%) y actividades recreativas, deporte y cultura (2,7%).

Y en la variación mensual del IPC influyó igualmente y en mayor medida el transporte, que se encareció un 5,2% en mayo respecto a abril, seguido del alza de los precios en restaurante y alojamiento y cuidado personal (ambos con una subida del 2,7%) bebidas alcohólicas y tabaco (2,5%).

A nivel nacional, en el comportamiento de la inflación de mayo también tiraron al alza el transporte --principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea-- y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

Los precios de la electricidad y el gas permanecen contenidos, con tasas interanuales en mayo del -5,5% y el -9,7%, respectivamente. Y la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Desde el Gobierno han destacado que la inflación se mantiene estable en el 3,2% en mayo gracias a las medidas del Gobierno y al 'escudo renovable', en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Oriente Medio.