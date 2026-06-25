Cantabria, sexta CCAA donde menos suben los precios industriales en mayo, un 5,7%

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SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha sido en mayo la sexta comunidad autónoma donde menos subieron los precios industriales, un 5,7 por ciento más que en comparación con el mismo mes de 2025, que son 4,8 puntos por debajo de la media nacional (+10,5%), según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, es decir, en comparación con abril, la inflación industrial en la comunidad aumentó un 2% y en lo que va de año un 5,7%.

COMPORTAMIENTO POR TIPO DE BIENES

En relación a mayo de 2025, hubo subidas de precios en todo tipo de bienes, salvo en los bienes de consumo duraderos (-1,7%).

Los mayores incrementos se dieron en la energía (+10,3%) y los bienes intermedios (+6,5%).

Con la subida de los no duraderos (+2,9%) y la bajada de los duraderos, los bienes de consumo en general anotaron un incremento del 2,8%.

Por su parte, los precios de los bienes de equipo anotaron una subida del 2,3%.

En comparación con abril, en Cantabria subieron los precios en todo tipo de bienes, salvo los de consumo, que bajaron un 0,7%.

Las mayores subidas mensuales se han producido en los bienes intermedios (+3,7%) y la energía (+3,1%).

También ha habido crecimientos mensuales de precios en los bienes de equipo, de un 0,6%.

Y en lo que va de año, solo hubo descensos de precios en los bienes de consumo duradero (-1,9%).

Las mayores subidas se dieron en los bienes intermedios (+8,7%) y en la energía (+6,2%).

En general, los precios en los bienes de consumo crecieron en el acumulado de los cinco primeros meses un 2,6%, mientras que los de los bienes de equipo lo hicieron un 2,2%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, los precios industriales subieron un 10,5% en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, impulsados por los precios de la energía.

Con la tasa interanual del quinto mes de 2026, en la que se notan, por tercer mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena tres meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en mayo a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 5,2 puntos, hasta el 28,2%, la mayor desde noviembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Asimismo, los bienes intermedios elevaron dos puntos su tasa interanual, hasta el 6,1%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual ocho décimas, hasta el 3,5%, situándose 7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (mayo sobre abril), la inflación industrial subió un 1% tras encarecerse un 8,4% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 4,2% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.