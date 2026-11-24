Imagen de uno de los nuevos mamógrafos que se han incorporado en el programa de cribado - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha incorporado dos nuevos mamógrafos al Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama que ya funcionan a pleno rendimiento en la unidad móvil, que acerca el cribado por toda Cantabria, y en el Centro de Salud de Vargas, en Santander.

Desde el comienzo de la vuelta 15 del programa, en mayo, se ha invitado a participar a 29.995 mujeres, con una demora media de lectura de mamografías de 7,6 días, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Según ha especificado, actualmente, 1.659 mujeres están pendientes de recibir el resultado y el plazo para la realización de pruebas complementarias no supera el mes, ya que se sitúa en 22,7 días de media.

El Ejecutivo ha indicado que se trata de un programa "en permanente mejora", puesto que el SCS prepara un proyecto piloto para evaluar la inteligencia artificial en la lectura de mamografías.

La iniciativa analizará cómo se integra la inteligencia artificial en el trabajo de los equipos de Radiología de la Unidad de Mama.

DOS NUEVOS EQUIPOS

Respecto al nuevo equipamiento radiológico, el mamógrafo incorporado en la unidad móvil comenzó a realizar exploraciones el pasado 19 de octubre en Meruelo, tras una puesta a punto integral del vehículo, que incluyó la renovación del exterior y de los espacios interiores.

Además, se aprovechó para mejorar su confort interior, hacer la estancia de las mujeres más acogedora y reducir el estrés de la prueba, con lo que se humaniza la unidad.

Los profesionales recibieron formación los días 19 y 20 de octubre y la actividad en Meruelo se desarrolló sin incidencias, ha señalado el Gobierno.

La unidad continuó su recorrido en Los Corrales de Buelna, donde inició las exploraciones la semana del 16 de noviembre.

El segundo mamógrafo, instalado en el Centro de Salud Vargas, comenzó a funcionar la semana del 9 de noviembre, según lo previsto y sin incidencias, una vez completada la instalación y hechas las comprobaciones técnicas y de radioprotección necesarias.

Durante la renovación de este equipamiento, se contó con una unidad móvil de alquiler que permitió dar continuidad a las exploraciones en las zonas asignadas sin detener el programa.

BUENOS RESULTADOS

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama tiene como objetivo detectar la enfermedad en fases tempranas mediante mamografías periódicas.

Para ello, se combinan puntos fijos de exploración con una unidad móvil que recorre distintas localidades de Cantabria para acercar el cribado a las mujeres.

Su actividad abarca desde la invitación y la realización de la mamografía hasta la comunicación del resultado y, cuando es necesario, la realización de pruebas complementarias.

Gracias a este programa de detección precoz y los avances en los tratamientos, las tasas de supervivencia siguen mejorando año tras año, ha valorado el Ejecutivo.

Ha trasladado que, según los últimos datos cerrados, la tasa de detección en la región es de 6,53 cánceres por cada 1.000 mujeres cribadas, cuando los estándares que marca la Unión Europea están en 4 casos, una cifra que refleja "una gran mejoría en el diagnóstico temprano del cáncer".

Del total de cánceres de mama detectados, casi el 80% de ellos eran menores de dos centímetros y, de éstos, el 77% no tenía afectación ganglionar, lo que se traduce en un pronóstico mucho más favorable, mayores tasas de curación y tratamientos menos invasivos.

De hecho, más de la mitad de los cánceres de mama que se diagnostican están en estadios iniciales, son pequeños y fáciles de tratar, lo que mejora la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes, ha resaltado.