Cantabria supera los 35 grados

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SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria supera este miércoles los 35 grados centígrados en una nueva jornada en la que parte de la región está en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas.

Así, San Felices de Buelna es el municipio donde más ha subido el mercurio de los termómetros en lo que va de día, al registrar a las 14.30 horas los 35,2ºC.

El siguiente punto dentro del raking regional donde más calor está haciendo es Ramales de la Victoria, con 34,9ºC. También destacan los valores de Bárcena Mayor (33,8), Villacarriedo (33,3) y Polientes (32,6), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

La alerta por calor estará vigente en Liébana, el centro y el valle de Villaverde hasta las 20.00 horas.

Además, en la comarca lebaniega también estará activado el aviso amarillo por tormentas hasta la medianoche que irán acompañadas de granizo, sin descartarse localmente algún chubasco fuerte o alguna racha de viento muy fuerte.