Cantabria supera el millar de incendios forestales provocados en un "negro" 2026

Cantabria supera el millar de incendios provocados en un "negro" 2026 - GOBIERNO

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ya ha superado los 1.000 incendios forestales provocados en lo que va de 2026, según los datos provisionales aportados por la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno regional, María Jesús Susinos, que define este año como "especialmente negro", al haber superado ya "todos los récords" de incendios y hectáreas quemadas, que superan ya las 12.000.

Así lo ha confirmado en una entrevista en RNE, en la que ha explicado que la media de incendios anuales en la región es de 800 mientras que las hectáreas quemadas suelen rondar las 10.000.

En este sentido, ha asegurado que "todos los incendios forestales son provocados" y que la Guardia Civil de Cantabria "está persiguiendo este tipo de delitos contra nuestro patrimonio natural".

Nuevamente, la consejera ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía porque cada incendio forestal "pone en peligro la vida de nuestros bomberos y nuestro patrimonio".

Y ha puntualizado que Cantabria vive "un problema estructural" entre enero y abril "relacionado con la ganadería" porque, según ella, "los ganaderos y sus animales son los que mejor cuidan de nuestros montes".

Cantabria cuenta con 400 profesionales dedicados a este asunto, entre bomberos, agentes, técnicos, emisoristas, etcétera. Además, en la temporada de incendios cuenta con las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Ruente. A ello se suman los dos helicópteros.

"Hay un gasto económico importante, pero yo veo que el problema es medioambiental y que están poniendo constantemente en peligro las vidas de nuestros bomberos", ha insistido.