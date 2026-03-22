Cantabria tiene 12 incendios forestales activos

Incendio en La Cavada, Cantabria. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA
SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Cantabria registraba a las 19.41 horas de este domingo, 22 de marzo, un total de 12 incendios forestales activos.
En concreto, están repartidos entre Cabuérniga (cuatro focos), Vega de Pas (dos focos), Valdáliga, Santiurde de Toranzo, Camaleño, Molledo, San Roque de Riomiera y Los Tojos.
Ante las condiciones meteorológicas adversas que se mantienen durante los últimos días, la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el nivel 2 operativo de lucha y extinción en toda la región.
En lo que va de mes de marzo, se han registrado más de 190 incendios forestales en la comunidad autónoma, ha informado el Ejecutivo regional.