Cantabria tiene activos dos incendios forestales en Las Caldas y Bejes

Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 19:28

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene activos en la tarde de este jueves dos incendios forestales en Bejes (Cillorigo de Liébana) y en Las Caldas del Besaya (Los Corrales de Buelna).

El primero se encuentra ya controlado, a diferencia del segundo, que afecta a una zona de difícil acceso, según ha informado el Gobierno regional, con datos actualizados a las siete de la tarde.

En total, en las últimas doce horas se han producido doce nuevos incendios, con lo que se mantiene activado el nivel 2 del Operativo de Lucha Contra Incendios Forestales en todas comarcas de la región -que son 13-.

