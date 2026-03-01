Cantabria tiene un incendio forestal activo en Ruesga

Incendio en Mijarojos (Cartes) - GOBIERNO DE CANTABRIA
SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Cantabria registra a última hora de esta tarde un incendio forestal activo en el municipio de Ruesga, si bien a lo largo de la tarde se han producido otros dos en Cartes y Vega de Pas que han sido extinguidos.
En concreto, el incendio en Ruesga está localizado en Ancillo. Se ha iniciado en torno a las 14.00 horas y el operativo de la Dirección General de Montes y Biodiversidad lo tiene prácticamente controlado, según la información facilitada por el Gobierno autonómico.
El Ejecutivo mantiene el nivel 2 del operativo en toda la región por el riesgo alto de incendio en los próximos días.