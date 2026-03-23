Cantabria tiene un incendio forestal controlado en Soba

Archivo - Bomberos trabajan por extinguir las llamas ocasionadas por un Incendio forestal en Cantabria en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) - Cantabria tiene a las 19.30 horas de este lunes un incendio forestal activo pero controlado en Soba, frente a los cinco focos controlados que registraba a primera hora en Luena, Ruente, Los Tojos y Lamasón.

Según ha informado el Gobierno regional, en las últimas 24 horas se han producido 14 incendios en la región.

No obstante, se mantiene el nivel 2 del operativo de lucha y extinción contra incendios forestales en toda Cantabria a la espera de la llegada de las condiciones meteorológicas más favorables.