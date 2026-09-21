Cantabria volverá a bajar los impuestos en las cuentas de 2027 y hará "esfuerzos" en el IRPF

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, asiste al Pleno del Parlamento. - GOBIERNO

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria continuará su política de bajada fiscal en los presupuestos de 2027, los cuartos y últimos de una legislatura en la que el PP ha reducido "todos" los tipos y "a todos" los ciudadanos, en concreto 35 bajadas de impuestos que han generado un ahorro de 100 millones de euros anuales, que solo en el IRPF es "seis veces superior a una simple deflactación".

Por eso, en las cuentas del próximo ejercicio --que cuentan con un techo de gasto de 3.702 millones de euros, 285 más que las de este 2026-- el Ejecutivo del PP hará "esfuerzos muy especialmente" en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para "aliviar" la situación de las familias, trabajadores y empresas de la región, y sin descartar "ninguna herramienta", incluida la deflactación.

Continuará esa senda porque "es de justicia" y porque constituye una herramienta de competitividad para que la comunidad autónoma "siga creciendo y avanzando", ha defendido su presidenta y líder de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, este lunes en el Pleno del Parlamento, el primero del nuevo periodo de sesiones.

Por la tarde, la jefa del Gobierno ha respondido a preguntas de los tres grupos de la oposición relacionadas con el gasto y la calidad de vida de los cántabros (PRC), los efectos de la rebaja fiscal (PSOE) y la inflación (Vox).

En la cuestión planteada por los regionalistas --que hasta ahora han apoyado las proyectos presupuestarios del PP, en minoría parlamentaria-- también ha salido a relucir, como en todas las demás, la política fiscal, y Buruaga ha replicado a la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, que "no hace falta que me convenza de nada ni que me proponga nada", sino que "hace falta que vote lo que yo le traiga" a la Cámara, ha expresado la presidenta para referirse al respaldo de las nuevas cuentas.

Y al portavoz del Grupo Socialista, Mario Iglesias, le ha reprochado que desde la llegada del PSOE al Gobierno central la inflación acumulada es del "27 por ciento" mientras que el poder adquisitivo de los españoles "apenas ha subido en 1%" y todo ello -ha apuntado- sin que desde La Moncloa hagan "nada para contrarrestar el precio" de los alimentos o de la luz, ha citado la presidenta.

"Cómo es posible que los socialistas digan que los trabajadores cántabros viven en un infierno fiscal cuando nosotros hemos bajado 35 veces los impuestos y cuando Pedro Sánchez los ha subido más de 140 veces", le ha preguntado.