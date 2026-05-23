Cantabria volverá a estar este domingo en aviso por lluvias y tormentas

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SANTANDER 23 May. (EUROPA PRESS) -

Toda Cantabria, a excepción del litoral, estará este domingo, 24 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en Liébana, el sur, el centro y el valle de Villaverde desde las 14.00 hasta la medianoche.

En esta franja temporal, se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en 24 horas, así como tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Todo ello después de una jornada de sábado en la que la mayor parte de la comunidad ha estado en aviso naranja y amarillo por tormentas y amarillo por lluvias.