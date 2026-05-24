La CHE alerta de posibles crecidas en cauces menores y barrancos en el Alto Ebro - CHE

SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de posibles crecidas en cauces menores y en barrancos en el Alto Ebro y Pirinero este domingo en Cantabria, Castilla y León y Aragón.

A través de un mensaje en su red social 'X', la CHE ha advierto de estas posibles crecidas con motivo de los avisos por lluvias intensas decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En toda Cantabria, a excepción del litoral, el nivel de alerta es amarillo (peligro bajo) y estará vigente hasta la medianoche por precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en 24 horas.