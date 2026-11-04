Cantabria vuelve a la World Travel Market de Londres para reforzar su posicionamiento como destino turístico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo participa en una nueva edición de la World Travel Market, considerada una de las ferias más importantes del calendario mundial del sector turístico, que se celebra desde este martes 3 y hasta este jueves, 5 de noviembre, en el recinto ExCeL de Londres.

Turismo acude un año más a esta cita, a través de Cantur, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Cantabria como destino turístico en Reino Unido, mercado que cuenta con conectividad aérea directa con el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, con los aeródromos de Londres Stansted Birmingham, Edimburgo y Manchester.

La participación persigue también dar a conocer sus nuevos espacios culturales y aumentar su visibilidad entre los profesionales de la industria turística internacional.

La comunidad autónoma participa como coexpositora en el estand de Turespaña, junto a otras 34 instituciones y entidades del sector turístico español que contribuyen a dotar de contenido al espacio expositivo nacional.

Según ha informado el Gobierno, Cantabria presenta una propuesta visual basada en un bucle de proyección que combina tres imágenes fijas de algunos de los nuevos referentes culturales de la comunidad: Faro Santander, el Centro Asociado del Museo Reina Sofía y el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, junto a un vídeo que muestra los principales atractivos del destino.

Los soportes audiovisuales incluyen el logotipo de la marca turística 'Cantabria Infinita' acompañado del lema el lema 'Fancy+Culture', una adaptación del eslogan 'Cantabria Apetece' al mercado británico, así como un mapa que permite localizar geográficamente la comunidad, reforzando su identificación dentro del espacio expositivo de Turespaña.

La World Travel Market constituye uno de los principales escaparates internacionales para la industria turística. Durante sus tres jornadas, reúne a destinos, empresas de transporte, grupos hoteleros y profesionales de todo el mundo, y facilita el contacto entre oferta y demanda, el intercambio de experiencias y el establecimiento de relaciones comerciales.

La pasada edición congregó a representantes de 182 países y alcanzó los 46.500 asistentes. Asimismo, contó con la participación de 5.500 compradores profesionales y propició más de 40.000 reuniones comerciales, que generaron acuerdos de negocio por valor superior a los 2.200 millones de libras, según datos de la organización.

Este año, la WTM toma como hilo conductor el lema 'Resiliencia, recuperación y reinvención: la nueva era de los viajes internacionales' y busca impulsar nuevas oportunidades de colaboración entre los profesionales del sector.

Además, conmemora el vigésimo aniversario de la Cumbre de Ministros de Turismo, organizada en colaboración con ONU Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que reunirá a líderes de alrededor de 50 países para abordar los principales retos de la industria turística.