Cantabria ya tiene en marcha gran parte del desarrollo reglamentario de la Ley de Simplificación

Urrutia: "quien no está en la simplificación administrativa, no está en la realidad de las necesidades de Cantabria y de los cántabros"

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha afirmado que la simplificación administrativa es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta hoy en día cualquier administración, gobierno y dirigente y, en este sentido, ha aseverado que "quien no está en la simplificación, quien no apoya la eliminación de la burocracia, no está en la realidad de las necesidades de Cantabria y de los cántabros".

Así lo ha señalado la consejera en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, durante la inauguración del curso 'Simplificación Administrativa: experiencias vanguardistas', donde ha resaltado que su departamento ya tiene en marcha gran parte del desarrollo reglamentario de la ley autonómico, que entró en vigor el pasado 5 de abril.

Urrutia ha valorado que, en menos de dos años, "en tiempo récord", Cantabria cuenta con una Ley de Simplificación Administrativa que está "a la vanguardia" y que es "valiente, impulsora de la economía y del desarrollo" de la comunidad. "Cumplimos con nuestro compromiso de cambiar la forma de trabajar en beneficio de los ciudadanos y empresas", ha subrayado.

En su discurso en la apertura del curso, ha señalado que el Gobierno ha agilizado también "al máximo" la normativa de desarrollo de la nueva ley para que "la sociedad cántabra pueda contar con todas sus herramientas en el menor tiempo posible".

A este respecto, ha asegurado que el Gobierno tiene previsto aprobar en septiembre el Plan de Simplificación Administrativa, junto con el de Administración Digital. Igualmente, el Ejecutivo ya ha sacado a información pública el decreto de los silencios administrativos, y el regulador del régimen de las entidades colaboradoras de certificación ya se encuentra en el Consejo de Estado desde el 26 de junio.

Además, ha avanzado que se está trabajando en el decreto de reducción de los plazos de resolución.

Y ha recalcado que este trabajo "no podemos hacerlo solos", por lo que ha vuelto a pedir el apoyo y la participación activa de la sociedad cántabra para que traslade "sus dificultades" y sus propuestas de mejora.

En este contexto, ha recordado la puesta en marcha de la línea abierta para la simplificación, un canal de comunicación directo para trasladar las dudas y sugerencias de ayuntamientos, entidades y ciudadanos a la hora de implementar la nueva Ley de Simplificación Administrativa "y que nos ayuden a acertar".

Para este objetivo, la consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa ha resaltado la importancia de la colaboración y ayuda de los ayuntamientos de la región como agentes implicados en la aplicación práctica de la norma, y ha apuntado las reuniones de coordinación entre Gobierno y Federación de Municipios y los planes específicos de formación para los empleados públicos municipales.

Junto a la consejera, que también será ponente esta tarde en el curso, ha intervenido el vicerrector de la UIMP, Francisco Matorras.

Este curso de la UIMP, que se desarrollará hasta mañana, cuenta con el apoyo del Gobierno cántabro y tiene por objeto capacitar a los participantes en las herramientas, normativas y metodologías más recientes que permiten reducir la carga administrativa, optimizar recursos y mejorar la experiencia de los usuarios.

La formación en estas áreas impulsada desde la Consejería del Ejecutivo cántabro contribuirá a comprender el marco legal vigente, las tendencias internacionales y las soluciones tecnológicas innovadoras que están transformando la gestión administrativa, además de promover una gestión más transparente, eficiente y alineada con los principios de buen gobierno y modernización administrativa.

Participan como ponentes responsables autonómicos de administración territorial y simplificación administrativa de varias autonomías y de la Universidad de Cantabria, responsables de entidades que agrupan profesionales de la gestión administrativa y del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla.