La Cantábrica acoge el Parque Infantil de la Navidad hasta el 28 de diciembre

Cartel del Parque de la Navidad de Astillero

ASTILLERO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pabellón de La Cantábrica, en Astillero, acoge desde este viernes, 26 de diciembre, y hasta el próximo domingo, día 28, el Parque Infantil de la Navidad, con juegos, talleres, magia y otras actividades.

Esta propuesta, dirigida a niños por las vacaciones escolares, incluye propuestas lúdicas, creativas y pensadas para compartir en familia. El acceso será gratuito y está dirigido a niños acompañados de sus familiares.

El evento se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, de modo que durante las tres jornadas el pabellón se transformará en un punto de encuentro para los más jóvenes, destaca el Ayuntamiento en una nota.

Además de la programación fija, cada jornada incluirá una actividad especial. Así, el viernes 26, acogerá un espectáculo de magia a cargo de Asier Moon; el sábado 27, por la tarde, un pintacaras; y el domingo 28 el Parque Infantil cerrará con una chocolatada.

La concejala de Familias e Infancia, Ana Cañas, ha destacado que el Parque de la Navidad es una de las actividades "más esperadas de estas fechas", porque permite a los niños "disfrutar, jugar y compartir tiempo" con otros del municipio.

"Queremos que las familias encuentren en Astillero propuestas pensadas para ellos durante las vacaciones, con actividades accesibles y pensadas para disfrutar juntos", ha añadido.