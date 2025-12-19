Cantabristas denuncia "retrasos injustificados" en la demanda judicial contra la planta de biogás de Hazas de Cesto

Concentración contra la planta de biogás de Hazas de Cesto - CANTABRISTAS

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido Cantabristas, junto a vecinos de la zona afectada por la "macroplanta" de biogás de Hazas de Cesto, ha denunciado que el procedimiento judicial que iniciaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la "fraudulenta" declaración de interés social del proyecto acumula "retrasos injustificados que han mantenido paralizado el proceso".

La formación presentó el pasado junio un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC contra la declaración de interés social de la planta de biogás proyectada en Hazas de Cesto, aprobada en 2021 (con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE).

En un comunicado, ha señalado que, de hecho, el TSJC ya ha instado al Gobierno regional (PP) hasta en tres ocasiones a cumplir los requisitos del procedimiento y poner fin a esta serie de "incumplimientos injustificados".

Añade que el propio TSJC ha resuelto que el Gobierno de Cantabria -- que la semana pasada otorgó la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para este proyecto y que ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)-- debe informar de la identidad de la persona responsable de la demora provocada.

A su juicio, el relato del consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, de que el actual Ejecutivo solo cumple la legalidad "no se sostiene a la luz de las trabas que están poniendo al curso del contencioso", han denunciado desde Cantabristas.

En línea con la denuncia del partido cantabrista, los vecinos han reclamado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y han exigido que se adopten las medidas necesarias para agilizar su tramitación y resolver, de una vez, esta demanda por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Cantabristas ha recalcado "el enorme esfuerzo" de los vecinos de Hazas de Cesto, Ribamontán al Monte y toda la comarca de Trasmiera que "han conseguido visibilizar su oposición a la macroplanta de biogás con grandes movilizaciones y ahora, con su apoyo e iniciativa en esta demanda que ha interpuesto el partido".