Cantabristas señala a Media como responsable de las demoliciones y expropiaciones que pueda haber en Rucandial

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete - CANTABRISTAS

Denuncia que la "inseguridad jurídica que está generando el PP de Buruaga es totalmente intolerable" SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabristas ha señalado al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), del Gobierno regional como "responsable" de las demoliciones y expropiaciones que pueda haber en el barrio santanderino de Rucandial por el "pelotazo urbanístico" que, a su juicio, supone el proyecto 'Bosques de Santander'.

El partido cantabrista ha denunciado en un comunicado que "la inseguridad jurídica que está generando el PP de Buruaga es totalmente intolerable".

"Decenas de personas que tienen una vivienda en propiedad tras haberla pagado con su esfuerzo durante años se están encontrando ante el riesgo de que estas sean demolidas para dar luz verde a un pelotazo urbanístico en toda regla", ha censurado el partido en relación a este proyecto, promovido por el grupo empresarial Real de Piasca.

Este proyecto prevé la construcción de cerca de 8.000 viviendas, de la que más de 3.000 serán protegidas a precio asequible, en terrenos de la capital, Santa Cruz de Bezana y Camargo, y para el que se precisaría la demolición y expropiaciones de unas 37 ya existentes.

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, ha afirmado, en un comunicado, que "sin el apoyo del Gobierno de Buruaga, el PSIR de 'Bosques de Santander' sería imposible de salir adelante".

En este sentido, ha considerado "extremadamente grave" que Media "pretenda expulsar" a la gente de sus casas para beneficiar a una promotora inmobiliaria que está gestando un proyecto especulativo con el que beneficiarse bajo la excusa de dotar de nueva vivienda al municipio de Santander".

Además, considera "lamentable" que los vecinos "se hayan tenido que enterar a través de la prensa".

Lobete ha acusado al Gobierno del PP de estar convirtiendo Cantabria "en un lugar en el que nadie puede vivir con tranquilidad".

"No te puedes fiar, aunque tengas una vivienda en propiedad, porque puede venir en cualquier momento el consejero Media y hacer un PSIR a la carta a una promotora inmobiliaria, expulsarte de tu hogar y pegar un nuevo pelotazo urbanístico", ha aseverado.