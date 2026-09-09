Cantur licita por un millón de euros la renovación del sistema de riego del campo de golf de Nestares

Archivo - Campo de Golf de Nestares. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur, ha iniciado el procedimiento de licitación de las obras de renovación integral del sistema de riego del Campo de Golf de Nestares con un presupuesto base de licitación de un millón de euros, IVA incluido.

La actuación constituye la mayor inversión realizada en la instalación deportiva campurriana desde su construcción en 1995, y permitirá sustituir una red de riego obsoleta, con más de 25 años de antigüedad y cuya última reforma data de 2008.

El titular del ramo, Luis Martínez Abad, se ha mostrado satisfecho con la actuación, que "reafirma nuestro compromiso con la mejora constante de las instalaciones turísticas y deportivas de la sociedad pública y, además, continúa la apuesta por dinamizar la comarca campurriana durante todo el año".

El Gobierno ha informado que el sistema actual presenta deficiencias derivadas de su antigüedad, como fugas de agua, un elevado consumo energético y una presión limitada que impide garantizar el riego óptimo de todas las zonas de juego.

El nuevo proyecto, redactado por la consultora Ingenia S.L., busca dar respuesta a estas necesidades mediante una renovación integral de la infraestructura. Para ello plantea un sistema moderno y sostenible que tiene como objetivo principal lograr una cobertura uniforme y homogénea del riego, y optimizar el uso de agua y energía, lo que repercutirá en una mejor conservación y mantenimiento del campo.

En concreto, la renovación contempla una actuación integral de la infraestructura, que incluye un nuevo sistema de bombeo que mejore la impulsión de la red, 10.000 metros de zanjas para nuevas tuberías, así como la renovación del equipamiento técnico. Se instalarán 414 nuevos aspersores de última generación, que pueden operar de forma individual, y un sistema de telecontrol actualizado.

La contratación se tramita mediante procedimiento abierto ordinario y el expediente puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La fecha de presentación de ofertas finaliza el día 5 de octubre a las 14.00 horas.

CAMPO DE GOLF NESTARES

La instalación, situada a dos kilómetros de Reinosa en el municipio de Campoo de Enmedio, cuenta con 18 hoyos par 72 y una longitud total de 6.250 metros. El recorrido presenta suaves desniveles y varios lagos y se completa con diferentes zonas de entrenamiento, cancha de prácticas y putting green.

Ofrece cursos, tanto de iniciación como de perfeccionamiento, alquiler de material y tiene escuela de golf infantil, además de servicio de restaurante, con una oferta gastronómica basada en producto local.