El cardenal Semeraro preside este sábado la beatificación de 80 mártires del siglo XX de la Diócesis de Santander

Archivo - Vistas del exterior de la Catedral de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

La Catedral acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, una solemne vigilia de oración SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Santander vivirá este sábado 7 un acontecimiento histórico, cuando el sacerdote Francisco González de Córdova y sus 79 compañeros mártires del siglo XX sean proclamados beatos.

Será en el transcurso de la solemne ceremonia de beatificación que tendrá lugar en la Catedral de la Asunción, presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en representación del Santo Padre.

Será concelebrada por el obispo de la Diócesis, monseñor Arturo Ros, y una veintena de cardenales, arzobispos y obispos, entre ellos los tres últimos obispos de la diócesis: Manuel Sánchez, obispo emérito de Santander, Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, y José Vilaplana, obispo emérito de Huelva.

También concelebrarán los cardenales Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid, y Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid; los arzobispos de Oviedo, Jesús Sanz, de Burgos, Mario Iceta, de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, y de Pamplona, Florentino Roselló; los obispos de León, Luis Ángel de las Heras, de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, y de San Sebastián, Fernando Prado; los obispos auxiliares de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, sj, de Valencia, Fernando Enrique Ramón, y de Getafe, José María Avendaño, y el administrador diocesano de Astorga, Francisco Javier Gay.

De la Orden de los Carmelitas Descalzos, a la que pertenecen tres de los futuros nuevos beatos, asistirán el secretario general, en representación del padre general; el postulador general de la Orden, y los priores de las provincias de Navarra, Ibérica y Portugal, además del actual párroco de la iglesia del Carmen y Santa Teresa de Santander, padre Ajay Nazareth.

Y más de 160 presbíteros, entre ellos, el prior de la Abadía de Viaceli, en Cóbreces.

LECTURA DEL DECRETO

Uno de los momentos más significativos, que tendrá lugar al comienzo de la celebración, es la lectura de la Carta Apostólica. Previamente, el obispo diocesano se dirigirá al prefecto para pedir que se proceda a la beatificación de los siervos de Dios Francisco González de Córdova y 79 compañeros mártires.

El postulador hará una breve semblanza de los mismos y, a continuación, el cardenal Semeraro leerá el Decreto. En ese momento, los mártires ya serán beatos, circunstancia que será acogida con la aclamación de los presentes y un jubiloso repique de campanas, mientras en el presbiterio se descubre un cuadro con la imagen de los beatos, obra de Indalecio Sobrino.

A continuación, las reliquias de los beatos serán llevadas en procesión, en una urna realizada para la ocasión por un taller de orfebrería de Córdoba. Está previsto que sea portada por tres seminaristas y un novicio carmelita, en representación de los beatos.

A su llegada, serán depositadas junto al cuadro, donde serán incensadas, para dar continuación a la Eucaristía, que será cantada por la Coral A Capella. Bajo la dirección de Manuel Galán, estará acompañada por Luis Ángel Martínez al órgano, el trompetista Marco Cubillas y una representación de la Escolanía de la Catedral. A su término, interpretarán el Himno a los Mártires de la Montaña, compuesto por Galán para la ocasión, y que se estrena en esta celebración.

CEREMONIAS

Como preparación a este acontecimiento tan importante para la Diócesis de Santander, la Catedral acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, una solemne vigilia de oración. Presidida por el obispo, estará abierta a todos los fieles para, "juntos, disponer el corazón para la gran fiesta de la beatificación".

Y el domingo 8, a las 12.00 horas, se celebrará una solemne misa en acción de gracias por los 80 nuevos mártires de la Iglesia de Santander ya elevados a los altares.

CRONOLOGÍA DE UN PROCESO

Francisco González de Córdova tenía 48 años en el momento de su muerte, y era párroco de Santoña. Él encabeza esta Causa integrada por otros 79 compañeros, de los cuales 67 eran sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, tres seminaristas y siete laicos (cinco miembros de la Acción Católica, un juez de Primera Instancia y un maestro católico).

El proceso diocesano fue iniciado por el entonces obispo de la Diócesis, José Vilaplana Blasco, que fue quien constituyó la Comisión Delegada encargada de iniciar el proceso con la recogida de declaraciones, testimonios y documentos oportunos.

El canónigo de la catedral y profesor de Historia de la Iglesia, Jesús Cuesta Bedoya, fue nombrado primer postulador en fase diocesana. Clausurada el 28 de julio de 2018 por el entonces obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, encargado de firmar el decreto correspondiente, todo el material fue enviado a Roma, donde, en mayo de 2020, se inició la fase siguiente. El pasado 22 de mayo, el papa León XIV firmaba las Letras Apostólicas que permitirán que este sábado sean elevados a los altares.