Cáritas Diocesana de Santander envía 57.000 euros a Venezuela - CÁRITAS

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Santander ha enviado 57.087 euros recaudados a través de donaciones privadas y diversas colectas para responder a la emergencia humanitaria tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela.

Con este envío, la Diócesis de Santander se suma al esfuerzo solidario de toda la Confederación Cáritas para acompañar a las personas afectadas por esta emergencia.

Según ha informado Cáritas de Santander, esta aportación forma parte del millón de euros que la matriz española enviará próximamente a Cáritas Venezuela para responder a las necesidades de las personas afectadas por esta catástrofe. Esta partida incluye los 300.000 euros que ya se habían movilizado durante los primeros días de la tragedia.

Además, Cáritas Española ha desplazado a un cooperante con base en Bogotá (Colombia), que ya se ha incorporado al equipo de Cáritas Venezuela para apoyar la coordinación de la respuesta sobre el terreno.

El cooperante de Cáritas Española se suma a los representantes de otras Cáritas -CRS (Cáritas Estados Unidos), Cáritas Alemania, Cáritas América Latina y el Caribe, Cáritas Puerto Rico- que se encuentran desplegados en el país, trabajando con los equipos locales.

Este contingente internacional incluye a especialistas "de primer nivel" en las áreas de WASH (Agua, Saneamiento e Higiene), gestión de riesgos, seguridad alimentaria y medios de vida, y refugio.

La presencia de este equipo internacional no solo contribuye a atender la urgencia, sino que busca diseñar e implementar estrategias conjuntas que fortalezcan las capacidades de Cáritas Venezuela de cara al futuro.

El cooperante de Cáritas Española ha centrado sus primeros días de trabajo en evaluar la magnitud de la catástrofe. Además, ha visitado La Guaira y escuchado de primera mano las necesidades de las personas y la respuesta global de los actores humanitarios. El objetivo es identificar vacíos en la respuesta a los que dirigir los recursos y que la ayuda de Cáritas Española contribuya a que nadie se quede sin la atención necesaria.

"La realidad es completamente desoladora, no hay palabras para describirla, pero los equipos de Cáritas, personas voluntarias y profesionales trabajan sin descanso para mitigar el sufrimiento de tantísimos afectados", asegura el cooperante de Cáritas Española, Manuel Gutiérrez.

Durante la primera fase de la respuesta, Cáritas Venezuela benefició a 4.481 familias a través de la entrega de igual número de kits de seguridad alimentaria, lo que equivale a un estimado de 72.000 personas atendidas. Ha distribuido también 1.000 kits para equipos de búsqueda y rescate, más de 120.000 litros de agua potable y 73.356 insumos médicos y medicamentos, que alcanzan a 17.924 personas.

Cada día, un promedio de 280 voluntarios trabaja en la operación, con una jornada media de 7,5 horas por persona, lo que representa 2.100 horas de servicio diarias al servicio de las familias afectadas.