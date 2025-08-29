La carroza 'Aiko', de Grupo Pejino, gana la 114 edición de la Batalla de Flores de Laredo

La carroza 'Aiko', ganadora de la Batalla de Flores de Laredo - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

LAREDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carroza 'Aiko', de la Asociación Grupo Pejino, ha ganado la 114 edición de la Batalla de Flores de Laredo, Fiesta de Interés Turístico Nacional, que se ha celebrado esta tarde con la participación de once alegorías de seis agrupaciones.

Tras 'Aiko', en segundo lugar se ha clasificado el trabajo 'Rebellio', de Come golayu que lo ha hechu güela, que también ha obtenido el Premio Internacional; y en tercera posición ha quedado 'Anillos de poder', de Mi Vida Loca.

Completan la lista de clasificados por este orden 'Damnatorum' (Come Golayu que lo ha hecho güela), 'Banksy' (El Cantu), 'Clown' (Carrozas Oruña), 'Hasta el infinito y más allá' (Mi Vida Loca) y 'El Rey Dragón' (Grupo Alegoría).

Por su parte, en la categoría B, la dedicada a las carrozas infantiles o de menor tamaño, se ha impuesto 'Russel', de Grupo Pejino.

El desfile de carrozas ha tenido lugar por la Alameda Miramar y dentro de la II Semana Grande de la villa pejina. Entre los asistentes han estado los consejeros de Presidencia, Isabel Urrutia, y de Industria, Eduardo Arasti, que han mostrado el "respaldo" del Gobierno a esta centenaria celebración, ha informado el Ejecutivo.

Han estado acompañados por el alcalde, Miguel González, así como por otras autoridades autonómicas y municipales, y la Carrocista Mayor 2025, la campeona olímpica de halterofilia Lydia Valentín. También han participado en la entrega de premios.