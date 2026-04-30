Casa 47 recibe 13 ofertas para nueve parcelas del Polígono de la Vega de Reinosa

Reunión entre representantes de Casa 47 y del Ayuntamiento de Reinosa - CASA 47

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 (la antigua SEPES, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) ha recibido 13 ofertas para nueve de las parcelas del Polígono de la Vega de Reinosa dentro del último proceso de comercialización abierto el pasado mes de marzo.

Un dato "especialmente significativo y que no tiene precedentes en los últimos años", según se ha puesto de manifiesto tras la reunión que han mantenido este jueves el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, y la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, quien se ha comprometido a realizar una visita al polígono de La Vega en los próximos meses para conocer su situación, mantener "contacto directo" con las empresas instaladas y trasladar los avances que se vayan produciendo.

En el encuentro, celebrado en la sede de la entidad estatal en Madrid con la asistencia también de los concejales del PRC Daniel Santos y Celia Gómez --en virtud del acuerdo con los socialistas para la moción de censura que convirtió a Balbontín en alcalde--, han repasado la situación actual del polígono y han acordado nuevas líneas de colaboración para consolidar su dinamización económica.

Entre ellas, establecerán un canal "directo y estable" de comunicación para coordinar esfuerzos, facilitar los procesos de venta y mejorar la difusión de la oferta de suelo actualmente disponible entre el tejido empresarial de la comarca. Esta colaboración permitirá, además, "responder con mayor agilidad" a las consultas de potenciales inversores interesados en implantarse en 'La Vega'.

Por otro lado, se ha hablado de analizar la disponibilidad de suelo del polígono ante las posibles necesidades de ampliación de empresas ya implantadas --como es el caso de Mecánicas Brañosera, cuya extensión requiere del cambio de uso de una parcela--.

El Ayuntamiento de Reinosa asumirá el liderazgo de este análisis con el apoyo técnico de Casa 47, tanto en el estudio de posibles modificaciones de planeamiento como en la valoración de alternativas que permitan dar respuesta a estos proyectos de crecimiento, incluyendo fórmulas como la permuta por suelo en otras zonas de la ciudad.

NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO DE CANTABRIA

Asimismo, ambas partes han acordado retomar un "frente conjunto" de negociación con el Gobierno de Cantabria (PP), a través de los organismos competentes en suelo industrial, con el fin de explorar la mejor fórmula de colaboración institucional que permita avanzar en la dinamización del polígono, siempre dentro del marco legal y de sostenibilidad económica.

Según ha informado Casa 47, la reunión se ha desarrollado en un clima de "colaboración y entendimiento institucional", con el convencimiento compartido de que "el actual contexto económico favorable y el trabajo coordinado entre administraciones representa una oportunidad estratégica para reforzar el papel del polígono de La Vega como motor de actividad y empleo en Reinosa y su comarca".