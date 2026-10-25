Casares afirma que el PSOE "seguirá apoyando" al sector primario frente a la "palabrería" del PP

Casares en la Feria de Ganado de Ruente - PSOE CANTABRIA

RUENTE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que los socialistas van a seguir apoyando a los ganaderos y agricultores con "políticas reales y concretas" y no con la "palabrería" y las "soflamas" del PP.

Así lo ha señalado este domingo con motivo de su asistencia a la Feria de Ganado de Ruente, una de las citas ganaderas más importantes de la región, y donde el líder socialista ha reivindicado a los ganaderos y agricultores como "un sector estratégico".

Casares ha reiterado el apoyo del PSOE al sector primario, apoyo que se hace "más evidente" en los momentos actuales, los cuales "no son fáciles" por el incremento de los precios de los fertilizantes y los carburantes, las cargas burocráticas y "los riesgos de recorte en la Política Agraria Común (PAC) que plantea el Partido Popular" a nivel europeo.

"Por eso, es más importante que nunca apoyar a los ganaderos de Cantabria y les digo un mensaje claro: el PSOE de Cantabria, frente a las soflamas y las palabrerías de otros partidos políticos, va a estar aquí en las ferias apoyando al sector primario y lo vamos a hacer, aunque le moleste al PP", ha enfatizado el secretario general del PSOE.

Al hilo, ha apuntado algunos datos que "avalan" la política del PSOE desde el Gobierno de España de apoyo a los ganaderos y agricultores.

Según ha indicado, en 2025, a los ganaderos y agricultores de Cantabria se les ha transferido 59 millones de la PAC, y se les ha apoyado con 1,6 millones de fondos europeos para programas de impulso tecnológico.

También ha incidido en que hace pocos días se anunció el anticipo de las ayudas de la PAC por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con casi 16 millones para los ganaderos y agricultores de Cantabria para facilitarles "hacer frente a incrementos de costes y necesidades del sector".

Asimismo, Casares ha señalado que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado 50 millones de euros para ayudar al sector primario a hacer frente al incremento de costes de los fertilizantes, una partida que se repartirá próximamente entre las comunidades autónomas en una sectorial.

"También seguimos teniendo vigente la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóil de ganaderos y agricultores", ha destacado el líder socialista, que ha recalcado que el PSOE impulsa "políticas reales y concretas para apoyar al sector".

Finalmente, ha criticado que el PP dice "apoyar mucho al sector primario" pero en los últimos meses "solo ha aprobado 3 millones de euros para apoyar al sector frente a la sequía", pese a que es "uno de los mayores problemas" tanto de agricultores como de ganaderos, mientras que el anterior Gobierno del PSOE con los regionalistas en 2022 repartió 13 millones de euros al sector por esta misma causa.

"Comparen", ha apostillado el también delegado del Gobierno, que ha reafirmado que "la política se demuestra con hechos y el PSOE con hechos seguirá apoyando al sector", ha concluido.