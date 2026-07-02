Casares anuncia su candidatura a las primarias del PSOE para la Presidencia del Gobierno y Zuloaga no participará

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SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario socialistas del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, se presentará a las primarias del PSOE para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno, mientras que el exsecretario de los socialistas, Pablo Zuloaga, no participará en el proceso.

Casares ofrecerá este jueves, a las 11.00 horas, una rueda de prensa en la que anunciará su candidatura, han informado fuentes del PSOE a Europa Press.

Por su parte, Zuloaga ha publicado en sus redes sociales una carta en la que avanza que no participará en el proceso "para evitar que el PSOE vuelva a mirar hacia dentro cuando debe mirar a Cantabria".

Según ha señalado, durante las últimas semanas ha recibido "numerosas" llamadas y mensajes de compañeros animándole a dar un paso adelante y presentar su candidatura para encabezar el proyecto del PSOE de Cantabria en las elecciones autonómicas.

Sin embargo, tras reflexionar "mucho", ha decidido no participar en este proceso, no por falta de "ilusión, compromiso o ganas de seguir aportando", sino porque cree en el momento político que vive el PSOE, su responsabilidad es "otra".

"No doy un paso al lado para facilitar el camino a nadie, lo doy para evitar que el PSOE vuelva a mirar hacia dentro cuando debe mirar a Cantabria", ha dicho.

Y es que, ha apuntado, "los procesos internos dejan demasiadas veces heridas que después cuesta mucho cerrar". En este sentido, ha apuntado que "las primarias fortalecen al partido cuando no se perciben como una lucha de poder o como una carrera por incorporar afiliaciones de última hora para alterar mayorías".

A su juicio, el reto que debe volver a marcarse el PSOE de Cantabria es "seguir creciendo y seguir siendo la referencia mayoritaria del progresismo".

Zuloaga ha indicado que comparte "la llamada" que ha hecho Pedro Sánchez a reforzar el partido, recuperar la confianza de la ciudadanía y concentrar todos los esfuerzos en construir una alternativa sólida frente a la derecha. "Ese objetivo exige generosidad, altura de miras y la capacidad de anteponer el interés colectivo a cualquier aspiración personal", ha manifestado.

"Creo que el PSOE es imprescindible para el futuro de Cantabria y estoy convencido de que la mejor contribución que puedo hacer en este momento es la que siempre he defendido, aunque a mí se me negara: la unidad", ha sentenciado.

PRIMARIAS EL 19 DE JULIO

El PSOE celebrará el 19 de julio las primarias para la elección de candidatos a la Presidencia del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Santander y Torrelavega.

La presentación de candidaturas tanto para la elección de candidato autonómico como de los candidatos locales para Santander y Torrelavega será entre el 2 y 3 de julio, la proclamación de precandidaturas, en el caso de haber más de un candidato, será el 3 de julio; y la recogida de avales para poder ser candidatos entre el 4 y el 11 de julio.

En el caso de las primarias para encabezar la lista en las elecciones autonómicas será necesario un mínimo del 12% y un máximo del 15% de los avales del total de la militancia, afiliación directa y afiliados de Juventudes Socialistas de Cantabria.

En las primarias para encabezar la lista en las elecciones municipales de Santander y Torrelavega será necesario un mínimo del 15% y un máximo del 20% de los avales.

Una vez recogidos los avales, la proclamación provisional de candidatos será el 11 de julio, la campaña de información se realizará entre el 12 y el 18 de julio, y finalmente la jornada de votación el domingo 19 de julio.

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ya ha anunciado su decisión de presentarse al proceso para ser elegido candidato de su partido a la Alcaldía de la capital cántabra en las elecciones de 2027, un paso que da porque "no se conforma con la decrepitud a la que la está llevando el PP".