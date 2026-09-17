Casares anuncia que se va a aprovechar el modificado del tercer carril de la A-67 para introducir mejoras

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SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado que se va a aprovechar la revisión del contrato de adjudicación de la construcción del tercer carril de la A-67 para introducir "mejoras".

Aunque no ha especificado cuáles serán esas mejoras, sí ha adelantado que se va a tratar de que los futuros trabajos tengan "la menor afección posible en el tráfico y éste pueda fluir a un mayor ritmo".

Asimismo ha insistido en la idea que ya ha expresado el ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles tras la firma del convenio para la ejecución de la terminal intermodal de La Pasiega, de que "se hará todo lo posible para retormar las obras cuanto antes" ya que se trata de una actuación "fundamental".

"Es una obra prioritaria, estratégica para garantizar la movilidad en un tramo con una densidad grandísima", por lo que "el Ministerio trabaja para que, cuanto antes, se pueda aprobar el modificado", ha subrayado.

Por otro lado ha incidido en las actuaciones que ha realizado en esta vía el Gobierno de España, con la construcción del enlace de continuidad entre Sierrapando y Barreda y el inicio de las obras de lo que se conoce como el tercer carril entre Santander y Polanco.

Estas obras han supuesto coste de 300 millones de euros, "la mayor inversión que se ha hecho en los últimos años en la región", ha afirmado Casares en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las enmiendas que han presentado los socialistas en el Parlamento a la Ley de Vivienda.