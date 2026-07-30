Casares celebra la financiación que recibirá Cantabria del Gobierno en 2027: "Es una cifra sin precedentes"

Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE - Archivo

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha celebrado los 3.098 millones de euros que recibirá la región de financiación del Estado en 2027. "Es una cifra sin precedentes", ha subrayado.

"En 2027 el Gobierno de España va a trasladar a Cantabria el mayor número de recursos de nuestra historia en democracia, en concreto 2.907 millones de euros, un 8,3% más, y, si le sumamos la liquidación de las entregas a cuenta que se produce cada dos años, recibirá 3.098 millones de euros, un 11,4% más", ha destacado este jueves en declaraciones a los periodistas.

Casares ha informado que en total, con respecto a 2026, Cantabria recibirá 313 millones de euros más, es decir, "una cifra sin precedentes y un compromiso decidido" del Ejecutivo nacional con la región.

El delegado ha resaltado que la comunidad autónoma es "la mejor y más financiada del país" y el año que viene, como consecuencia del nuevo sistema de financiación y de las nuevas entregas a cuenta, "lo va a ser todavía más".

Y es que, ha explicado que en España, sumando las liquidaciones y las entregas a cuentas, el incremento de la financiación será de una media del 9,1%, mientras que en Cantabria se eleva al 11,4%.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno central está entregando "tanto dinero" a las comunidades gracias a sus políticas económicas, y ha enfatizado que, prueba de eso, es que España cuenta a día de hoy "con más afiliados a la Seguridad Social que nunca".

"La política económica del Gobierno hace posible que hoy España esté transfiriendo a Cantabria esta cantidad histórica de recursos", ha apostillado.

En esta misma línea, el máximo representante del Gobierno de España en la región ha criticado que "cómo es posible que, teniendo más recursos que nunca", el Ejecutivo regional "hable de recortes".

"¿Cómo es posible que hoy en Cantabria estemos viendo cómo se quieren cerrar aulas de dos años o veamos las carencias continuas en el sistema cántabro de salud?", ha cuestionado.

Por otro lado, Casares ha apuntado que "los datos son tan buenos" que ayer el Ejecutivo regional (PP) "se ha alegrado y no ha podido criticarlos".

"Sería imposible criticar esa medida y por lo menos se han dedicado a informar del dato. Ese es el camino, eso es una buena noticia. Hemos pasado de criticar el sistema de financiación, el dinero que el Gobierno de España entrega a Cantabria, a simplemente anunciarlo y valorarlo", ha añadido.

CASARES PIDE A BURUAGA LEALTAD INSTITUCIONAL

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "lealtad institucional", que ella reclamó el martes en el Día de las Instituciones, ha recordado.

"Buruaga no puede apelar a la lealtad institucional un día, en el Día de las Instituciones de Cantabria, y el resto del año dedicarse a la deslealtad", ha lamentado.

Al respecto, ha explicado que este miércoles se pretendían celebrar dos conferencias sectoriales "muy importantes" en las que se iba a repartir más dinero a las comunidades autónomas pero el Gobierno de Cantabria, junto con el resto de regiones lideradas por el PP, "no se presentó".

En concreto, eran la Conferencia General de Política Universitaria, en la que se iban a transferir 150 millones de euros para contratar a profesores ayudantes y doctores en las universidades públicas, de los que 1,13 millones eran para la Universidad de Cantabria; y la Conferencia Sectorial de Educación, donde el Gobierno de España quería transferir a las comunidades 31 millones de euros para reforzar la Formación Profesional y el programa integral de educación inclusiva.

"Ahora la señora Buruaga, que es más presidenta del PP que presidenta de Cantabria, tendrá que explicar el porqué no se presentó a estas conferencias", ha criticado.

Finalmente, Casares ha pedido al Ejecutivo regional que colabore con el Gobierno nacional con el fin de condonar a Cantabria 809 millones de euros de la deuda, después de que el pleno del Congreso diera luz verde el pasado jueves a la tramitación del proyecto de ley que prevé la cancelación de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas del régimen común, tras tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.

"Le pido al PP que colabore con el Gobierno de España para que Cantabria pueda quitarse 809 millones de euros y pueda dedicar ese dinero a políticas públicas que beneficien a la ciudadanía", ha concluido.