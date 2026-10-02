Casares se compromete con los vecinos de Hermanos Calderón a intermediar con la Caixa y el Ministerio de Vivienda

Viviendas Hermanos Calderón. - PLATAFORMA AFECTADOS

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), se ha comprometido este viernes con los vecinos de Hermanos Calderón a intermediar con la Caixa y el Ministerio de Vivienda, a través de Casa 47, para que mantengan una reunión y conozcan "de primera mano" la realidad que viven estos ciudadanos.

En este sentido y tras reunirse con ellos, ha señalado que hay 107 familias residentes en promociones que originalmente estaban destinadas a vivienda asequible, promovidas por Fundación "la Caixa", que posteriormente ha adquirido un "fondo buitre", Mosaic Propco, que está "amenazando y presionando" para que los inquilinos se vayan de los inmuebles.

Así, el delegado ha destacado que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) está trabajando para evitar "que imágenes como las de Maricarmen", la mujer que fue desahuciada el pasado viernes en Madrid, "se vuelvan a repetir".

"Aquí tenemos el drama de que hay vecinos en situaciones vulnerables (...) que pueden ser expulsados de sus viviendas, por lo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar evitarlo", ha insistido.

Además, el delegado ha censurado que "políticos del PP se hicieron la foto vendiendo las viviendas como VPO y hoy todos ellos, que tienen nombres y apellidos, se han quitado de la foto".

En esta línea, ha criticado que "ya no quieren saber nada", puesto que hay un problema, y ha señalado al Ayuntamiento de Santander como "el principal responsable".

"Estamos viendo cómo otros ayuntamientos se implican y tratan de buscar soluciones ante la misma realidad, es decir, viviendas de un banco que han sido vendidas a fondos de inversión, y hemos visto cómo otros ayuntamientos han comprado esas viviendas", ha afirmado.

Por ello, ha cuestionado al equipo de Gobierno del Consistorio santanderino (PP) que, si sabía esta situación, "porqué no ha hecho nada o no ha querido hacer nada" y, si no lo sabía, si ahora está dispuesto a hacer algo.

PROPUESTA LEGISLATIVA.

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha informado de que los vecinos de Hermanos Calderón le han trasladado una propuesta legislativa para que los fondos de inversión que compren o hayan comprado viviendas sociales mantengan la condición de rentas asequibles.

"El PSOE está de acuerdo y vamos a trabajar para ver cómo podemos materializar esa iniciativa que complementa muy bien a todas las que el Gobierno de España ha presentado estos días", ha apuntado.

Respecto a las iniciativas en las que trabaja el Ejecutivo central, ha destacado que, si el Real Decreto Ley que se va a someter a votación este viernes en el Congreso se aprueba, sería "una solución inmediata para que los vecinos de Hermanos Calderón pudieran ver prorrogados sus alquileres cuatro años más, es decir, hasta 2030".

Y es que, a su juicio, esa es la política "útil" y lo que pueden votar los diputados de todo el país y los cinco de Cantabria. "Con sus votos pueden favorecer que los alquileres de estas 107 familias continúen cuatro años más y eso no es un tema menor", ha señalado Casares.

Además, el máximo responsable del Ejecutivo en Cantabria ha subrayado que una medida que contempla el Plan Estatal de Vivienda es que, con los 135 millones que el Gobierno de España ha invertido en Cantabria, la comunidad autónoma, los ayuntamientos y las empresas de vivienda puedan comprar propiedades libres del mercado para destinarlas a alquiler asequible, lo que en su opinión es "una oportunidad".

"El plan estatal lo contempla, el Gobierno de España ha puesto los fondos: estudiemos esa posibilidad y no hagamos lo que estamos viendo estos días por parte de la comunidad y del Ayuntamiento, que no quieren saber nada y que se desentienden", ha criticado.

Por último, el delegado ha trasladado "todo el apoyo, solidaridad, compromiso y determinación política" del Gobierno de España a los afectados, y se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que tengan que abandonar sus pisos.