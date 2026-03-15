Casares condena el presunto crimen por violencia de género en Pedreña

El delegado del Gobierno, Pedro Casares.-ARCHIVO - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha condenado el presunto asesinato por violencia machista ocurrido este sábado en la localidad de Pedreña (Marina de Cudeyo), tras la detención este domingo de un hombre de 52 años como presunto autor del crimen de su pareja de 64.

Así lo ha escrito en un mensaje en la red social 'X', donde ha lamentado que Cantabria sufre "el mazazo de la violencia machista".

Por último, el también secretario general del PSOE de Cantabria ha trasladado toda su solidaridad a la familia de la víctima.

Casares participará este lunes, 16 de marzo, a las 10.00 horas, en el minuto de silencio que ha convocado el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo frente a la Casa Consistorial en señal de condena y repulsa por este presunto asesinato por violencia de género.