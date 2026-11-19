Casares en su visita a Liérganes - PSOE

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado este viernes "la apuesta" de su formación por garantizar un turismo sostenible en las zonas rurales de Cantabria y conjugarlo con la calidad de vida de las personas mayores en los pueblos para que puedan "mantener su autonomía en sus casas, vivan donde vivan".

Así lo ha señalado durante la visita que ha realizado a Liérganes tras haberse acercado también a Comillas y Ruiloba, tres municipios cántabros que "son ejemplo de ese turismo sostenible y calidad de vida de sus vecinos".

En un comunicado de prensa, el líder socialista ha afirmado que su partido quiere que los pueblos "mantengan la identidad de lo que son" y hacerlo "compatible con la llegada de turistas".

Acompañado de candidatos y dirigentes de la formación, se ha mostrado también partidario de "un turismo de calidad, desestacionalizado durante todo el año y que genere oportunidades de crecimiento en Cantabria y también en toda España".

Y ha reivindicado el trabajo desarrollado estos años para emprender ese camino con una "apuesta estratégica por el turismo sostenible" en todo el país y también en los municipios de la región, a los que "se han destinado más de 50 millones de euros" a través de los Planes de Sostenibilidad Turística, ha afirmado.

Además, ha expuesto dos propuestas para conjugar ese turismo sostenible con que los vecinos de los pueblos y especialmente la gente mayor, "sigan teniendo calidad de vida".

En primer lugar, se ha referido al Plan A Tu Lado, para que "la gente mayor pueda quedarse a vivir en sus casas, pueda garantizar la autonomía personal y ayudas directas que complementen las de las comunidades o los ayuntamientos para la instalación de ascensores o la eficiencia energética".

Y, en segundo lugar, ha apuntado que se va a impulsar un Plan Nacional contra la Soledad No Deseada, porque "cada vez son más las personas mayores que viven y quieren seguir viviendo en sus casas "pero cada vez lo tienen más difícil"