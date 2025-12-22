El delegado del Gobierno, Pedro Casares, destaca el "avance en desestacionalización" de Liébana y Peñarrubia gracias al Plan de Sostenibilidad Turística - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el "avance de la desestacionalización" del turismo que suponen las actuaciones ejecutadas o en ejecución en la comarca de Liébana y Peñarrubia en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística.

Un plan que conlleva una inversión de 2,75 millones de euros, que se prolongará hasta mayo de 2025 y en el que colaboran el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos desde la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia.

Casares ha visitado este lunes una de las actuaciones ya concluidas, el centro de interpretación del románico en Liébana, junto al templo de Santa María de Piasca, y lo ha recorrido junto al alcalde de Potes y presidente de la Mancomunidad, Javier Gómez, ha informado la Delegación del Gobierno.

Otras actuaciones ya acometidas con los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística son el mirador de Vega de Liébana sobre el río Frío desde el que se pueden admirar Dobres y Cucayo o la plaza Jesús de Monasterio de Potes.

También hay iniciativas previstas para implantar sistemas de calidad y sostenibilidad, reducir el impacto ambiental del turismo, mejorar la señalización y accesos inteligentes, recuperar el patrimonio histórico y cultural, y crear productos como 'Liébana Slow Tourism' y rutas de cicloturismo eléctrico.

En el plan se incluyen asimismo campañas de promoción para desestacionalizar la demanda y consolidar Liébana como destino turístico sostenible.

El delegado del Gobierno en Cantabria también ha visitado en Peñarrubia, junto a su alcalde, Secundino Caso, varias actuaciones enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística como la mejora del mirador de Santa Catalina, el nuevo aparcamiento de caravanas o la ruta del Monte Hozarco.

CAEN UN 23,2% LAS INFRACCIONES PENALES EN POTES

Por otro lado, Casares ha presidido este lunes junto al alcalde de Potes la Junta Local de Seguridad, en la que se ha dado cuenta del descenso de un 23,26% de las infracciones penales en el municipio entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2024.

Durante esos nueve meses, la delincuencia convencional ha disminuido un 22,1% mientras que la cibercriminalidad se ha mantenido estable, con 15 infracciones penales del total de 33 registradas en la capital lebaniega.

En la reunión, que se ha celebrado en el Centro de Estudios Lebaniegos, se ha informado también de que en el municipio hay activos dos casos de violencia de género en el Sistema VioGen.