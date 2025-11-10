Casares destaca el "extraordinario trabajo" de la jefa de Policía, que trasladó su voluntad de cesar "hace semanas"

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el "extraordinario trabajo" de la hasta ahora jefa superior de Policía Nacional en la región, Carmen Martínez, cuyo cese publicó hace dos días el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras haberlo pedido ella "hace semanas" por "motivos personales y por voluntad propia".

Así lo ha subrayado este lunes Casares, que ha desmentido que se haya destituido a Martínez tras haber recibido "quejas" y también ha señalado que es "pronto" para hablar de su sustituto. "La Delegación del Gobierno de España en Cantabria no tiene ninguna queja sobre la jefa superior de Policía. No hemos recibido tampoco ninguna queja ni formal ni informal, ni por supuesto tampoco internamente de la Policía Nacional", ha recalcado a preguntas de la prensa tras un acto en Santander.

En este sentido, ha insistido en que solo se ha dado "cumplimiento a una petición" de la propia cesada, a la que ha agradecido públicamente su trabajo a lo largo de estos años al frente del Cuerpo como -ha asegurado- ya lo ha hecho también en privado.

"Los resultados son palpables, los puede ver la ciudadanía de Cantabria. Estamos tremendamente orgullosos del trabajo de la jefa superior de Policía". "Creo que es de agradecer esa vocación de servicio público que ha tenido", ha sentenciado el delegado del Gobierno.

También ha aprovechado para dar las gracias al conjunto de la Policía Nacional en Cantabria, formada por 600 efectivos que "están garantizando hoy nuestra seguridad y nuestra convivencia en paz, y que siguen haciendo un trabajo incansable en las dos circunscripciones donde tienen competencia", Santander y Torrelavega.

Por otro lado, ha descartado citar a posibles sustitutos, pues una vez que se ha publicado el cese en el BOC se tiene que convocar la vacante, un procedimiento que "puede llevar varias semanas o varios meses" hasta que se designe al candidato.

"Todavía es pronto", ha remarcado Casares, al tiempo que ha asegurado que "por supuesto" no hay "un nombre", aunque en cualquier caso tendrá que ser un comisario o una comisaria principal.

El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones a preguntas de la prensa con motivo de la inauguración de las obras de humanimación de las travesías de la N-611 y N-623, en Campogiro.