Casares destaca la importancia de "la autonomía estratégica" de Europa para "garantizar un futuro de progreso"

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la jornada organizada por el Clúster de la Industria de la Defensa en Cantabria - DELEGACION DEL GOBIERNO

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la importancia de "la autonomía estratégica" de Europa para "garantizar un futuro de progreso y esperanza" ante un escenario global "cada vez más competitivo, más incierto y también más interconectado".

Así lo ha señalado este miércoles en la inauguración de la jornada 'Retos globales y la autonomía estratégica europea' organizada por el Clúster de la Industria de la Defensa en Cantabria en colaboración con la Delegación de Defensa y la Universidad de Cantabria.

En su intervención, el representante del Estado se ha referido a los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo o al escenario económico internacional marcado por el incremento de las tasas arancelarias en Estados Unidos y que tienen "un impacto directo en la economía global" y también en la de España.

"La guerra en suelo europeo, la presión sobre las cadenas de suministro, la transición digital, la crisis climática, la seguridad del ciberespacio o la competencia por los recursos estratégicos configuran un entorno en el que Europa se ve obligada a reflexionar sobre su papel, su capacidad de acción y su futuro", ha manifestado Casares.

En todo ese contexto, "el concepto de autonomía estratégica europea ha adquirido una relevancia central" y, por ello, "no hay nadie en Europa que no hable de la importancia de la autonomía estratégica para garantizar un futuro de progreso y esperanza como siempre ha representado el proyecto europeo, del que España forma parte desde hace 40 años", ha dicho.

También ha señalado que el Gobierno de España ha puesto en marcha un plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa dotado con 10.000 millones de euros porque "es una ambición de país pero necesitamos sumar más voluntades".

El delegado del Gobierno ha considerado "imprescindible" que el conocimiento fluya entre instituciones, empresas y universidades como en esta jornada del Clúster de la Industria de la Defensa que ha confíado en que servirá para "generar conocimiento útil, abrir nuevas vías de cooperación y reforzar la convicción de que Europa solo avanzará si somos capaces de ver los desafíos globales a los que nos enfrentamos con unidad y responsabilidad".

En la jornada, celebrada en la Sala Gómez Laá de la UC, también han estado el delegado de Defensa, Emiliano Blanco; el presidente del Clúster, Manuel Vila; y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Collado.