Casares dice que el PP se reúne con el PSOE porque "está viendo las orejas al lobo" y no podrá aprobar el presupuesto

Casares dice que el PP se reúne con el PSOE porque "está viendo las orejas al lobo y no van a aprobar los Presupuestos" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha opinado este jueves que el Partido Popular "está viendo las orejas al lobo y parece que no van a poder aprobar los Presupuestos" de 2026 y cree que por eso han citado este jueves a los socialistas dentro de la ronda de contactos con los partidos de la oposición para recabar apoyos, ya que "otros años no nos llamaba porque tenía acordado el presupuesto con el Partido Regionalista".

Una cita a la que el PSOE ha acudido "por responsabilidad y porque somos un partido serio, de Estado, y cada vez que alguien nos llama acudimos a las reuniones", ha señalado a preguntas de la prensa.

Sin embargo, ha asegurado que el Partido Socialista "no puede apoyar unas cuentas públicas de un gobierno que está privatizando los servicios públicos". Aquí ha dicho que "el ejemplo más claro es la privatización encubierta de Santa Clotilde" y que el PSOE no está de acuerdo con ese tipo de políticas.

En esta línea, Casares ha criticado que el Ejecutivo regional "ha hecho las cosas mal desde el principio", porque en un primer momento el PP pidió apoyo a los grupos parlamentarios "sin conocer el presupuesto".

En este sentido, el delegado ha señalado que el Gobierno regional ha presentado las cuentas para Cantabria sin tener los apoyos necesarios, algo que "es la primera vez que ocurre" en la comunidad y "puede ser que por primera vez en 30 a no se aprueben los Presupuestos".

Además, ha dicho que hasta ahora "nos enterábamos a 'cachucos'" de estas cuentas públicas porque el PP había seguido la estrategia de "hacer rehenes y chantajear a los alcaldes para que presionaran a sus partidos" ante la posibilidad de que algunos proyectos de sus ayuntamientos "no se iban a hacer realidad".

INVERSIÓN ESTATAL

En materia de financiación, Casares ha asegurado que los Presupuestos regionales crecen porque el Gobierno de España "está transfiriendo más recursos que nunca a Cantabria", a través de las entregas a cuenta.

En este sentido, ha incidido en que el Ejecutivo regional dedica esos ingresos "sistemáticamente" a ceder servicios "que acaban en manos privadas. Llueve sobre mojado".

Por eso, Casares "no se fía" del Partido Popular porque la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "fue la vicepresidenta que privatizó Valdecilla y firmó el contrato por 20 años y 900 millones", lo que "ahora está haciendo con Santa Clotilde", según él.

Por otro lado, el líder socialista ha criticado que mientras las partidas de "prácticamente todas las consejerías suben, el dinero para las políticas de empleo baja".

PREOCUPADO POR EL ACUERDO CON VOX

En otro aspecto, el delegado del Gobierno se ha mostrado "muy preocupado por la política, la deriva y las contradicciones del Partido Popular", ya que en la Comunidad Valenciana están intentando llegar a un acuerdo con Vox "para que no hablen los valencianos" --en las urnas-- un año después de "la mayor catástrofe natural por la negligencia de Mazón, que nos ha dado la razón porque ha acabado con su dimisión".

Y "estamos hablando de lo mismo" en el caso de Extremadura, en el que ha cuestionado "por qué no han conseguido llegar a un acuerdo con Vox" y ha concluido que es porque el Partido Popular "no está pensando en los intereses de Valencia, Extremadura o Cantabria; está pensando en sus intereses".

Por último, ha manifestado que las políticas 'populares' "con la extrema derecha a nosotros nos preocupan mucho y en Cantabria es un ejemplo pero también de que son muy rehenes de esos acuerdos con la extrema derecha".