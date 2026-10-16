Casares dice que serán los acampados los que decidan si cambian de lugar para dejar sitio al pasadizo de Halloween

Acampada en la Plaza Porticada. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha afirmado que los convocantes de la acampada de la Plaza Porticada de Santander son los que, "en todo caso", deben decidir si se desplazan de su ubicación para que el Ayuntamiento pueda instalar el pasadizo de Halloween donde estaba previsto.

"Yo desconozco, sinceramente, si tienen esa intención", ha afirmado este viernes a preguntas de la prensa tras un acto en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Campogiro.

De hecho, considera que el Consistorio "lo que tiene que hacer" en el marco de sus competencias es, "si está tan interesado en celebrar esa actuación (el pasadizo de Halloween), buscar un emplazamiento para que se pueda desarrollar".

"Eso es perfectamente compatible. Es que no encuentro dónde esta la polémica", ha aseverado el delegado del Gobierno, en una nueva respuesta a la alcaldesa, Gema Igual (PP), dentro del cruce de declaraciones que llevan manteniendo desde hace días por este asunto. "Ya saben que no me gusta la confrontación institucional innecesaria, pero... no me gusta que se mienta a la ciudadanía", ha apostillado.

En este sentido, Casares ha reclamado al Ayuntamiento que "deje de confundir y de mentir a la ciudadanía" y ha insistido en que el Consistorio "no ha contestado" en plazo, "y tampoco después", al requerimiento que se le trasladó desde la Delegación sobre si había algún inconveniente para que se pudiera instalar una acampada en la Porticada.

La Confederación Estatal de Sindicatos de Estudiantes trasladó el 7 de octubre una comunicación en la que se anunciaba una concentración en la Plaza Porticada las 24 horas durante 24 días.

Tras ello, Casares ha señalado que, "siguiendo las instrucciones que marca la ley orgánica que regula el derecho de reunión", que data de 1983, se trasladó al Ayuntamiento un requerimiento para que hiciera observaciones ante esa convocatoria, algo que, según ha reiterado, el Consistorio no hizo.

"No es verdad que el Ayuntamiento de Santander haya puesto alguna objeción a esa acampada", ha insistido Casares, que ha replicado al Consistorio que "las cuestiones se contestan en los plazos y por escrito a requerimientos por escrito. Pero esto el Ayuntamiento de Santander lo conoce perfectamente".

Sostiene que la acampada está "comunicada y también legalmente establecida" y que "el derecho de reunión, de manifestación y de que los ciudadanos puedan expresarse como quieran en libertad, y siempre que lo hagan, como está ocurriendo, de forma pacífica" es "un derecho fundamental de la democracia".

Según el Consistorio, la Delegación de Gobierno le envió el 7 de octubre la comunicación de la Confederación Estatal de Sindicatos de Estudiantes sobre la acampada y el 9 la Policía Local comunicó telefónicamente a Delegación la inconveniencia de autorizarla en ese lugar por la necesidad de comenzar a montar el pasadizo de Halloween este viernes.

Además, el Ayuntamiento ha señalado que, desde Delegación trasladaron que ya obraba en su poder la comunicación del Consistorio del día 5 sobre el pasadizo de Halloween.

Según la Administración local, el día 13 se le informó desde Delegación que no se había puesto ningún límite temporal o espacial a la concentración, tal y como el Consistorio le había pedido.

Por este motivo, el miércoles la Concejalía de Dinamización solicitó que se despeje la zona de la plaza en que desde hace años se lleva a cabo esta actividad.

A ello, Casares replicó que la Delegación haría "prevalecer" el derecho de las personas que acampan en la plaza Porticada por una vivienda digna sobre la petición del Ayuntamiento de Santander de "despejar" la zona donde tradicionalmente se ubica el pasadizo de Halloween.