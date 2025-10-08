Casares y Díez visitan las obras de mejora de la N-611 en Polanco con una inversión de más de 586.000 euros

Casares y Díez supervisan las obras de mejora de la N-611 en Polanco con una inversión de más de 586.000 euros - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

POLANCO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, junto a la alcaldesa de Polanco, Rosa Díez, ha visitado las obras de mejora de la carretera nacional N-611 a su paso por el municipio de Polanco, una travesía en la que se está rehabilitando el firme y procediendo a la elevación de los pasos de peatones para mejorar la seguridad vial y peatonal.

La actuación, que se está desarrollando actualmente y concluirá próximamente, supone una inversión de más de 586.000 euros por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en esta travesía de la N-611 en Polanco, municipio en el que se han realizado recientemente otras actuaciones hasta alcanzar una inversión total de un millón de euros.

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en Cantabria este miércoles en la visita que ha realizado a las obras acompañado también del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Ruiz.

Casares ha explicado que el Ministerio de Transportes ha abordado esta actuación en la N-611, en un tramo de algo más de 2,7 kilómetros, debido al estado "deficiente" en el que se encontraba el firme de esta vía que, pese a dar un servicio paralelo a la A-67, tiene "bastante tráfico", especialmente de vehículos pesados, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Por ello, a través de la Demarcación de Carreteras, se ejecuta esta obra a través de la que "se está renovando todo el firme" y también, para dar mayor seguridad peatonal, se está ejecutando la elevación de los nueves pasos de peatones existentes en el tramo de la actuación.

Asimismo, una vez rehabilitado el firme y a través de los trabajos de pintura, se está procediendo a estrechar los carriles para calmar el tráfico y promover la reducción de la velocidad. Con ello, también se está incrementando el área de arcén para favorecer la circulación de bicicletas al tratarse de una zona con gran afluencia de ciclistas.

Casares ha recordado que el Ministerio también ha invertido en los últimos meses unos 300.000 euros en el arreglo del firme de la N-611 a su paso por Requejada, en un tramo de más de un kilómetro y medio, y también ha mejorado un parque aledaño a la carretera nacional, con una inversión de 40.000 euros.

"En total, un millón de euros en inversiones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el municipio de Polanco y que dan muestra del compromiso del Gobierno de España con la mejora de nuestros municipios y de la vida diaria de los ciudadanos de Cantabria", ha destacado el delegado del Gobierno.