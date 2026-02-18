Casares envía una carta a Buruaga para el pacto de vivienda: "No podemos esperar a las elecciones"

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha remitido este miércoles una carta a la presidenta del Gobierno y del PP autonómico, María José Sáenz de Buruaga, en la que le solicita una reunión para alcanzar un pacto de región en materia de vivienda, tal y como anunció el domingo que haría durante la comida anual de los socialistas.

Así, el también delegado del Gobierno en la comunidad propone a la jefa del Ejecutivo cántabro abordar medidas que permitan impulsar iniciativas en el tema "más importante al que la política tiene que dar una respuesta hoy". "No podemos esperar a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que trabajar desde ya", ha defendido.

A su juicio, "la ciudadanía no entendería que las fuerzas políticas no nos pongamos de acuerdo en buscar propuestas y soluciones al problema de la vivienda", tal y como ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras enviar la misiva que el Gobierno ha recibido a las 11.54 horas, según ha informado.

De este modo, el líder socialista ha trasladado a Sáenz de Buruaga su "voluntad" de que se puedan "sentar y mantener una reunión de trabajo para llegar a acuerdos" en esta materia porque "ahora" es el momento de impulsar medidas.

Casares ha indicado que hay varias circunstancias que apremian a trabajar y alcanzar un pacto de región en vivienda en estos momentos. En concreto, ha indicado que está en tramitación el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) ofrece triplicar la inversión pública en Cantabria en la materia, hasta superar los 126 millones de euros.

Además, a ello ha añadido que "se pueden tomar medidas desde ya en ayudas al alquiler, deducciones fiscales y promoción de vivienda nueva", así como materializar acuerdos en el proyecto de ley de Vivienda de Cantabria que está actualmente en tramitación en el Parlamento regional.

"Estas tres circunstancias hacen que sea urgente y prioritario trabajar ya, y el compromiso del PSOE es llegar a estos acuerdos con el Gobierno de la comunidad", ha asegurado el dirigente socialista.

ACABAR CON LA ESPECULACIÓN

Casares ha esperado que "el PP rectifique" y sea capaz de "llegar a acuerdos" para abordar el problema de la vivienda. "Lo espero sinceramente. No pensando en el PSOE, no pensando en el PP, sino pensando en tanta gente que sabe que la vivienda es un problema", ha afirmado.

En este sentido, ha opinado que sí se pueden alcanzar esos acuerdos "si somos capaces de pensar siempre en el interés de la ciudadanía y de corregir algo en lo que el PP lleva tres años perdidos y trabajando mal, que es poner fin a la especulación con la vivienda".

"No se pueden modificar leyes para seguir especulando con la vivienda como ha hecho el Partido Popular. No podemos permitirlo, no podemos seguir por esa línea y, por tanto, una premisa fundamental para el PSOE es que toda la vivienda pública que se construya y que se construya en suelo público tiene que mantener por siempre ese carácter público", ha insistido.

Al hilo, el líder de los socialistas cántabros ha enfatizado que la vivienda protegida tiene que ser pública "para siempre" y así ayudar a "corregir un déficit histórico que tiene Cantabria en el parque público de vivienda y que nos aleja mucho de los estándares europeos".

"Bajo estas premisas fundamentales, ofrecemos ese pacto de región, esa apuesta por la vivienda pública en Cantabria", ha manifestado el secretario general del PSOE, que también ha apuntado a que, en el marco de los posibles acuerdos, hay que abordar de forma "prioritaria" medidas en materia de alquiler porque "es lo más rápido, urgente y flexible para que ofrecer respuestas desde ya a tantas familias que lo necesitan".

FOLLETO ELECTORAL Y OFRECIMIENTO VACÍO TELEDIRIGIDO DESDE MADRID

Por su parte, a preguntas de la prensa en el inicio de la rehabilitación del edificio de La Inmobiliaria de Torrelavega donde se construirán 12 viviendas en régimen de alquiler asequible, Buruaga ha dicho que la propuesta lanzada por el socialista es "de folleto electoral" puesto que "ni tiene competencias, ni tiene nada que ofrecer" en este ámbito, y que, además, "no es más que un ofrecimiento vacío teledirigido desde Madrid".