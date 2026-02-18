Buruaga dice que la propuesta de Casares sobre vivienda es "de folleto electoral": "No tiene competencias"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el acto de inicio de la rehabilitación del edificio de La Inmobiliaria donde se construirán 12 viviendas sociales - GOBIERNO

TORRELAVEGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que la propuesta lanzada por el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pedro Casares, para alcanzar un acuerdo de región en materia de vivienda es "una propuesta de folleto electoral" puesto que "ni tiene competencias, ni tiene nada que ofrecer" en este ámbito.

"Los pactos se hacen normalmente entre administraciones que tienen competencias", ha indicado este miércoles a preguntas de los medios sobre los compromisos en torno a la vivienda que lanzó Casares el domingo durante la comida anual del PSOE, en la que indicó que escribiría a Buruaga para ofrecerle ese acuerdo de región con el objetivo de habilitar hogares a precios asequibles y también se comprometió a poner en marcha mil viviendas públicas de alquiler la próxima legislatura si gobierna.

La presidenta, que precisamente ha hecho estas declaraciones en el acto de inicio de la rehabilitación del edificio de La Inmobiliaria de Torrelavega donde se construirán 12 viviendas en régimen de alquiler asequible, considera que lo que buscaba el socialista con estos anuncios era "el titular del día, o tapar el titular que no debía producirse ese día con motivo de la comida del PSOE".

Además, cree que "no es más que un ofrecimiento vacío teledirigido desde Madrid". En este sentido, ha vaticinado que la carta remitida por Casares -de la que aún no tenía conocimiento cuando ha hecho estas declaraciones, porque según ha informado el Gobierno ha llegado a las 11.54 horas- "ni siquiera es original o propia", sino que "se debe parecer bastante" a la que han recibido los presidentes del PP en otras comunidades autónomas.

"Saben que yo soy una persona que jamás cierro la puerta a un acuerdo que es beneficioso para Cantabria y sobre todo que permite sumar fuerzas para dar una respuesta eficaz a las necesidades de los cántabros, pero tampoco me gusta jugar al postureo, al titular fácil, y mucho menos hacerlo con las necesidades, las expectativas y los anhelos de los ciudadanos", ha sentenciado Buruaga.

Tras enumerar medidas de su Gobierno contra las que el PSOE ha votado en contra -como la modificación de la Ley del Suelo o la bajada de impuestos para incentivar la compra y el alquiler-, ha hecho hincapié en que "no tenemos absolutamente nada en común en política de vivienda", además de que los socialistas "ya han tenido ocho años para demostrar" su "verdadera preocupación", pero "no construyeron ni una sola vivienda pública en Cantabria y en España".

Así, ha cargado contra Casares por utilizar la Delegación del Gobierno como "una mera caja de resonancia de las políticas y los discursos de Pedro Sánchez", y ha advertido que "quien está en el origen del problema, bajo mi punto de vista, no puede presentarse como la solución".

"Ni el señor Sánchez ni el delegado del señor Sánchez en Cantabria tienen ninguna credibilidad en política de vivienda", ha sentenciado.

Frente a ello, ha recalcado que los 'populares' tienen "un plan claro, con políticas integrales y con medidas en todos los frentes", gracias al que Cantabria "está construyendo vivienda" y en esta legislatura va a "duplicar con creces" el parque público existente cuando llegaron al Gobierno en 2023.

Un compromiso que "cumpliremos", "y si no, los ciudadanos nos lo reprocharán y nos mandarán donde tienen que mandar a los políticos que hablan mucho y no hacen nada", ha apostillado.

"Nuestras medidas funcionan, nuestras medidas están dando resultados, nuestras medidas nos darán razón. Hechos, no titulares", "Esto es muy serio para jugar con las expectativas de la gente y para despachar anuncios y titulares cada vez que conviene", ha defendido Buruaga.