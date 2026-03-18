Casares muestra el apoyo "total" del Gobierno a los trabajadores de Solvay y exige a la empresa un plan a futuro

Reunión entre Casares y el comité de empresa de Solvay - UGT

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha mostrado el apoyo "total" del Ejecutivo central a los empleados de la planta de Solvay en Barreda, y ha trasladado que trabajará por el mantenimiento de los puestos afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía belga, con hasta 77 despidos, y ha exigido a la empresa un plan industrial a futuro, algo "fundamental" para "dar los siguientes pasos".

Así lo ha expresado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con el comité de empresa de la planta (UGT-FICA, CCOO y USO) para analizar la situación actual de la negociación del ERE.

Casares, que ha recibido a todos los sindicatos del comité en la sede de la Delegación, ha asegurado que el Gobierno español estará "hasta el final" con los empleados y ha pedido al de Cantabria que se "implique" también en este cometido para que "entre todos exijamos a la empresa el mantenimiento de los puestos".

También ha hecho hincapié en que el Ejecutivo central "ha apoyado ya mucho a Solvay", trabajando "codo con codo" con la empresa para su mantenimiento y para darle un futuro en la comunidad. De esta manera, ha recordado que ha recibido subvenciones y ayudas por más de 30 millones de euros procedentes del PERTE para la descarbonización de la planta.

Igualmente, el delegado del Gobierno ha incidido en que se ha trabajado con Solvay en las certificaciones de ahorro energético que también "llevan importantes ayudas" del Ejecutivo español, además de que ha sido una de las empresas que se ha beneficiado de todas las ayudas para las empresas electrointensivas.

Ha destacado todo esto para afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez "está y estará comprometido con el futuro de Solvay y de sus trabajadores y trabajadoras".

En cuanto al PERTE, Casares ha mencionado la reunión que han mantenido ayer en Madrid el Ministerio de Industria, el Gobierno de Cantabria y la empresa, donde ésta ha trasladado sus "dudas" de si podía llegar a cumplir con los plazos establecidos del proyecto estratégico. Ha asegurado que el Gobierno le dará "toda la flexibilidad" para llegar a junio y poder justificar documentalmente todas las ayudas.

Además, ha detallado que desde la dirección de Solvay han valorado la posibilidad de aumentar los certificados de ahorro energético, algo que la Delegación se ha comprometido a trasladar al Ministerio para Transición Ecológica. Esto podría llevar a aumentar las ayudas y compensar los costes energéticos.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Solvay, Raúl Villegas, ha explicado que han pedido al delegado del Gobierno "toda" su ayuda para mantener el empleo en la planta de Barreda, y ha incidido en la importancia de ese plan industrial a futuro para garantizar la continuidad de la planta.

Tras este encuentro, los sindicatos del comité de empresa se reúnen con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti.