Casares pide "más participación y plazo" para el PROT: "No caben prisas, urgencias ni imposición"

Casares se reúne con representantes del Colegio de Arquitectos de Cantabria - DELEGACIÓN

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y líder del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ha requerido "más participación" en el Plan Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (PROT) y considera que es "necesario más plazo" para que todos los implicados en este documento que "diseña el futuro" de la comunidad puedan estudiarlo "detenidamente" y "hacer aportaciones de forma seria".

A juicio del socialista, en la tramitación del PROT impulsada por el Ejecutivo autonómico del PP -y en la que ya se ha aprobado inicialmente el documento- "no caben las prisas ni las urgencias". "Aquí cabe todo el diálogo y la colaboración, pero imposición ninguna", ha remachado.

Casares se ha expresado así este martes tras la reunión que ha mantenido con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan), Román San Emeterio, y la vicedecana, Paula Santillana, en la que han abordado cuestiones de interés regional en materia de desarrollo y urbanismo, como el PROT.

La semana pasada, el consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media (PP), manifestó que la Delegación se había "descolgado" de su apoyo al documento porque pedía ampliar las zonas donde se pueden desarrollar parques eólicos en Cantabria, y Casares replicó que se oponía a la "especulación" del PP con el PROT y dijo que el consejero "miente y manipula".

Ahora, el máximo representante del Estado en Cantabria considera "necesario" que el documento "tenga espacio para la reflexión y el debate", y por eso ha pedido "más plazo" para que todos los implicados, desde las administraciones y organismos públicos hasta los colegios profesionales, puedan estudiar detenidamente el documento aprobado inicialmente para así, después, "hacer aportaciones de forma seria".

"El PROT va a diseñar la Cantabria del futuro, va a ordenar el territorio para las próximas décadas y, por tanto, es un proceso que tiene que hacerse con garantías, con rigor técnico, escuchando a los profesionales y también con espacio para la reflexión y el debate", ha defendido Casares.

A su juicio, en la aprobación de este documento "no caben las prisas ni las urgencias". "Aquí cabe todo el diálogo y la colaboración, pero imposición ninguna", ha manifestado, para lamentar que en la aprobación inicial del PROT tuviesen que ausentarse tres colegios profesionales, uno de ellos COACan, para no votar un documento que no habían podido estudiar y analizar.

"Creo que ese no es el camino. Una norma tan importante tiene que contar con un proceso abierto y de participación ciudadana, de colectivos profesionales, de instituciones, de ayuntamientos y de todo aquel que crea que puede sumar", ha reclamado.

En su encuentro con los máximos representantes de los arquitectos cántabros, también ha incidido en el carácter técnico de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y en la que "el rigor técnico debería estar por encima" de lo demás y, sin embargo, se ha quejado de que "no se ha escuchado a muchos colectivos profesionales", no sólo a los que se ausentaron de la votación.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha considerado "fundamental" para el diseño del PROT que el documento contemple "el desarrollo territorial, el desarrollo energético, el desarrollo logístico o el desarrollo también de otras normas importantes que afectan al futuro de Cantabria".

Sobre este tema también ha hablado el decano de los arquitectos, quien a preguntas de la prensa ha incidido en que desde el Colegio se pidió más tiempo para estudiar el PROT.

"RECONDUCIENDO" LA SITUACIÓN

Además, ha destacado que, tras el "desencuentro", la situación se está "reconduciendo" y están "muy satisfechos" con la reacción que ha tenido el consejero Media ante sus reivindicaciones.

"Nos hemos entendido muy bien", ha hecho hincapié San Emeterio, ya que el objetivo que tienen el Colegio y el Gobierno es "seguramente el mismo: que el PROT avance en buenas condiciones".

En este sentido, ha señalado que el Colegio de Arquitectos va a abrir un proceso de información y de participación en su sede, en el que también va a participar el Ejecutivo y en el que la entidad colegial está trabajando.

TRABAJO CONJUNTO

Por otro lado, Casares también ha puesto en valor "la colaboración institucional y de trabajo conjunto" entre la Delegación y COACan, entidad colegial de la que ha destacado su apuesta por la profesión y la puesta en valor de un servicio "esencial" como es la arquitectura y el urbanismo, por generar espacios de debate y reflexión, así como por contribuir al desarrollo cultural.

Por su parte, el decano ha agradecido el encuentro institucional para abordar "campos en común de trabajo y de interés general".