Casares se pregunta si Cantabria ayuda a Noja con el alga asiática por ser del PP y no a Castro por ser del PSOE

Dice que medio Ambiente está limpiando los arenales nojeños "porque sabe que es su competencia y, por tanto, tiene que ejecutarlo" SANTANDER 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria y líder del PSOE en la región, Pedro Casares, se ha preguntado si el Ejecutivo autonómico (PP) "ayuda" al Ayuntamiento de Noja en la retirada del alga asiática y limpieza de sus playas por ser un municipio de su partido y no hace lo mismo con Castro Urdiales al estar gobernado por los socialistas.

"No sé si lo hace porrque en un ayuntamiento que gobierna el Partido Popular y, por tanto, ayuda, y en otro ayuntamiento, como gobierna el Partido Socialista, no ayuda", ha reflexionado el representante del Estado en la comunidad autónoma, este jueves a preguntas de los periodistas a propósito de la llegada de la especie invasora a arenales nojeños, por segundo verano consecutivo, y este año también a la costa castreña y de otros lugares como Ajo, en Bareyo.

El Ejecutivo autonómico había encargado analizar si las algas aparecidas estos días en estos dos últimos municipios son asiáticas o no al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que ha confirmado que las de Castro sí lo son.

Y a falta de corroboración oficial, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, manifestó ayer, martes, que estaba igualmente a la espera de si la alcaldesa castreña, Susana Herrán (PSOE), "pide ayuda" a su Consejería para la retirada y tratamiento del alga -como está haciendo en Noja- o en ese Ayuntamiento consideran que "es una cuestión de limpieza de playas" y competencia por tanto del municipio, en línea con la tesis del Estado

A este respecto, Casares ha reiterado esta postura del Gobierno de España y ha insistido en que esas tareas no competen al Ministerio para la Transición Ecológica, ya que se trata -según ha dicho- de limpieza de playas, que "es una competencia de los ayuntamientos y en última instancia de la comunidad autónoma".

De ahí, ha indicado, que el Gobierno regional esté "limpiando" los arenales nojeños, "porque sabe que es su competencia y, por tanto, tiene que ejecutarlo". Frente a ello, ha contrapuesto que el Ejecutivo autonómico no está retirando el alga asiática en Castro y se ha cuestionado si es porque es un municipio dirigido por el PSOE, mientras que al frente de Noja está el PP.

COLABORACIÓN Y LEALTAD

Algo en lo que, ha avisado, "el Gobierno de España no va a entrar", pues desde la administración central -y según ha aseverado- tratan "por igual a todos los ayuntamientos de Cantabria, sin sectarismos": "Hay que tratar a todos los ayuntamientos por igual, sean gobernados por mi partido o no", ha remachado Casares, antes de apelar la cooperación institucional y a la "lealtad institución, sin chantajes, sin mentiras y cada uno asumiendo sus competencias".

"El Gobierno de España colabora en todo lo que pueda con Cantabria, en lo que es de nuestra competencia, y en lo que no es de nuestra competencia" también, ha remachado Casares, que entiende que el Consistorio nojeño no tenga "recursos suficientes" para afrontar la retirada de la especie invasora.

Desde que comenzó la campaña de recogida este verano, a finales de julio, y hasta principios de esta semana, el Gobierno de Cantabria había retirado más de 4.000 toneladas de algas asiáticas de los arenales de Noja, labores a las que el año pasado destinó más de 600.000 euros y que, tal y como ha anunciado Media, la comunidad autónoma reclamará al MITECO.

"Eso también lo dijeron el año pasado porque también limpiaron las playas y no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es una competencia del Gobierno de la comunidad en auxilio de los ayuntamientos de Cantabria", ha opinado el delegado del Gobierno para finalizar.