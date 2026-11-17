El PSOE visita a la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria. - PSOE

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado la política "de hecho y no de promesas" de su formación como, a su juicio, "se evidencia con la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3 por ciento", hasta los 1.286 euros, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

En un comunicado, el líder de los socialistas cántabros ha subrayado que con este nuevo incremento del SMI, se alcanza una subida acumulada del 75% desde 2018.

Así lo ha destacado Casares tras la reunión que ha mantenido este martes con la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC) junto a los candidatos al Congreso de los Diputados Susana Herrán y Eduardo Magaldi y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones.

El secretario general del PSOE de Cantabria ha destacado "la apuesta decidida de este Gobierno (PSOE-Sumar) por mejorar las condiciones de vida y de trabajo en España y Cantabria" con esta nueva subida del SMI que, en estos años en el Ejecutivo, "casi se ha doblado".

"Nuestro compromiso es seguir trabajando y comprometiéndonos con los trabajadores en subir cada año el Salario Mínimo Interprofesional", ha dicho.

Casares ha señalado que esta política de incremento del SMI es "uno de los mejores ejemplos" de lo que los socialistas han hecho.

"Es una política de hechos, no de promesas", ha insistido, al tiempo que ha reivindicado esta medida para "mejorar la vida de la gente, crear más empleo que nunca y crecer más que cualquier país de la Unión Europea".

"Con esto vamos a acabar con ese bulo del PP de que no era posible subir los salarios, mejorar las condiciones de la gente y a la vez crear empleo y mejorar la economía, porque el PSOE ha demostrado como buen gestor de la economía que sí es posible", ha apostillado el secretario general del PSOE cántabro.

Además, ha destacado la política económica del Gobierno central, que, en su opinión, se ha centrado en la igualdad.

Y es que, ha asegurado que las principales beneficiarias de las políticas económicas de este Gobierno "han sido las mujeres" y que, gracias a ello, en España hay 11 millones de mujeres trabajando, "casi el mismo número que hombres y la mayor cifra de la historia".

PROPUESTAS: FONDO ESPAÑA CRECE, MENOS BUROCRACIA Y AUTÓNOMOS

Por otro lado, el líder socialista ha remarcado que el PSOE está realizando una campaña "en positivo y con propuestas" y ha destacado algunas enfocadas al mundo empresarial y que ha trasladado a la presidenta de ADMEC, Eva Fernández, y el resto de representantes de la entidad durante el encuentro.

Así, ha destacado el compromiso del PSOE con impulsar el Fondo España Crece, dotado con 120.000 millones de euros para los próximos años, y ha explicado que, con ello, se busca "dar continuidad a la política de los fondos europeos que terminan ahora y que tan bien le han sentado a España, gracias a la gestión que hizo Pedro Sánchez para conseguirlos".

También ha afirmado que los socialistas van a seguir trabajando para reducir la burocracia en todo el territorio nacional y de forma uniforme en todas las comunidades autónomas.

"Haremos un plan específico que equipare los requisitos para operar, interoperar o poder desarrollar una actividad económica de la misma forma en todas las comunidades autónomas, ya sea en Andalucia, Cantabria o Madrid", ha detallado.

Y ha expuesto otra de las propuestas económicas, que es impulsar un nuevo Estatuto del Autónomo.

"El PSOE es la papeleta de las mujeres"

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE de Cantabria al Congreso, Susana Herrán, ha trasladado a las mujeres empresarias la importancia de "votar al PSOE el próximo 29 de noviembre, porque los socialistas somos la papeleta de las mujeres, el feminismo y sus derechos y libertades".

Y se ha comprometido a representar a todas las mujeres empresarias y emprendedoras en el Congreso para "garantizar un futuro en el que las conquistas sociales, los derechos y las libertades que consiguieron nuestras abuelas y madres para nosotras avancen más para nuestras hijas".

Mientras, el candidato número dos a la Cámara Baja, Eduardo Magaldi, ha puesto en valor las políticas del Gobierno para el empleo femenino, con las que se han sumado en estos ocho años 1,8 millones de mujeres más al mercado de trabajo y se ha reducido la brecha salarial de género "del 22% de 2018 al 15% actual".

"Esto no es casual, es gracias a unas políticas y una visión de un Gobierno que ha combatido de frente esa desigualdad", ha concluido.